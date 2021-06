Koupání na Laguně? Jen na vlastní nebezpečí

Přerované, kteří by se chtěli v horkých dnech osvěžit na přírodním koupališti Laguna, by si to měli raději rozmyslet. Laguna v současné době není vhodná ke koupání, jak vyplývá z laboratorního rozboru, který si nechaly v polovině června vypracovat Technické služby města Přerova.

Přerovská Laguna | Foto: Vojtěch Podušel

„Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a koupel v ní představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů se nedoporučuje zejména dětem a těhotným ženám, ale také alergikům nebo lidem s oslabeným imunitním systémem,“ shrnul Martin Halata ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Přerovské přírodní koupaliště neodpovídá kvalitě vody ke koupání ve dvou ukazatelích: průhlednost a vodní květ. Výkleky: úchvatná voda a kempování za hubičku. Čeká se nápor Přečíst článek › Mikroskopický obraz ukázal, že se v Laguně nacházejí například rozsivky centrické a penátní, skrytěnky, zelené řasy či krásnoočka. Mikrobiologické vyšetření sice vykazuje - slovy expertízy - výbornou jakost, ale sinice překročily druhý sledovaný stupeň a chlorofyl první stupeň. „Informace o červnovém měření i s přesnými hodnotami najdou zájemci přímo na vývěsce na Laguně. Další testy necháme provést v průběhu července a srpna,“ potvrdila Martina Haluzíková z technických služeb.