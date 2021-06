Nebe bez mráčků a teploty, které nikoho nenechají na pochybách, že je léto za dveřmi. Milovníci vodních radovánek se mohou osvěžit nejen na přerovském bazénu, Plovárně v Hranicích nebo koupališti v Kojetíně. Zavítat mohou i na některé z přírodních koupališť. Lákadlem je zatopený lom ve Výklekách nebo Jadran v Oseku nad Bečvou.

Tropy na koupališti. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Středeční teplotní maximum v Olomouckém kraji bylo 29 stupňů. A horko bude ještě větší. Co den, to plus jeden stupeň Celsia, až k víkendovým třiatřiceti.