Na otevření se v těchto dnech připravují provozovatelé venkovních plaveckých areálů na Přerovsku. Jako první už tradičně otevře koupaliště v Kojetíně, kde startuje sezona 1. června. Od poloviny měsíce bude zpřístupněn také venkovní areál v Přerově a návštěvníci mohou oslavit padesáté narozeniny oblíbeného koupaliště v Čechách. Otevře i bazén v Lipníku nad Bečvou.

Otevření plaveckého areálu v Přerově | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Podobně jako v minulých letech zahajujeme jako první už na Den dětí, tedy 1. června. Návštěvníky čeká upravený areál s bazény, tobogánem, je zde i skluzavka kamikadze a vířivka. Vodu ohříváme na 28 stupňů a na venkovním prostranství jsou zavlažované trávníky,“ přiblížil starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Kojetín plánuje sportovní halu. Opozice je proti: Jsou to pomníčky vedení

Vstupné podle něj v letošním roce podraží o deset korun. „Dospělí tedy zaplatí 140 korun a děti do patnácti let 110,“ upřesnil. Na koupališti už loni přibylo třetí gastro ve formě stánku s míchanými nápoji, k dispozici je i restaurace a bar. Hojně využívaný je každoročně také zdejší kemp.

V Přerově v provozu vnitřní i venkovní bazén

Přerovský venkovní areál otevře v sobotu 15. června a zažije po dlouhé době běžnou návštěvnickou sezonu, během níž mohou lidé využít jak nově opravený vnitřní bazén, tak i ten venkovní s atrakcemi. Vstup na venkovní koupaliště je z Brabanska a otevřeno bude od 9 do 19 hodin.

Přerovský bazén se znovu otevřel veřejnosti. Plavat se bude i na Nový rok

„Je to po dlouhé době první plná sezona, ta loňská byla poznamenána rekonstrukcí bazénové vany. Protože byli lidé loni odkázáni pouze na venkovní areál, prošlo úpravami jeho zázemí - sprchy a toalety ze strany od Brabanska. Venku se budeme snažit zlepšit kurty na beach volejbal a více zatraktivnit i sportovní činnost. Posílí také občerstvení,“ popsal Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem. Lidé mohou využít oba vstupy - jak z Brabanska, tak i přes vnitřní areál.

VIDEO: Oprava bazénu v Přerově se protáhne. Od října nebude kde plavat

Celodenní vstupné je v červnu pro dospělé 125 korun, dítě do patnácti let zaplatí 95. „Na léto se chystá zdražení, ale opravdu jen mírné,“ podotkl. Návštěvnost vnitřního bazénu na Plaveckém areálu v Přerově je od jeho otevření v prosinci rekordní. „Kromě plavčíků bude dohlížet na pořádek na venkovním koupališti také bezpečnostní agentura, řekl Kouba.

Čechy oslaví 50. narozeniny

Na koupališti v Penčicích začne letní víkendový provoz 15. a 16. června. „Plný celodenní pak zahájíme od soboty 29. června a poběží nonstop až do 4. září,“ doplnil.

Velké oblibě se těší také koupaliště v Čechách, které vstoupí do sezony s plnou parádou - oslavou 50. výročí své existence. „Otevíráme 15. června a na tento den připravujeme oslavy jubilea. Lidé se mohou těšit na symbolickou padesátiprocentní slevu a od 10 do 14 hodin jsou zdarma různé atrakce,“ přiblížila oslavy starostka obce Čechy Renáta Dočkalová.

Řidiče na Přerovsku potrápí uzavírky. Co se chystá? Komenského týden neprojedou

Na koupališti je padesátimetrový bazén, denně je k dispozici bufet, parkování a připojení na WiFi je zdarma. „Nemůžeme se sice srovnávat s velkými městy a atrakcemi na těchto koupalištích, ale jsme rádi za tu domáckou atmosféru. Náš areál si své návštěvníky vždycky našel a přes léto tu bývá plno,“ poznamenala starostka s tím, že zdražení vstupného se letos nechystá.

„Máme pocit, že už lidé dostali naloženo dost, takže cena zůstává stejná. Dospělí zaplatí 120 korun, děti od 6 do 15 let pak 80. Nevýhodnější jsou pro návštěvníky permanentky, sezonní přenosná pro dospělého je za 1 250 korun, pro dítě do patnácti let stojí tisícovku,“ upřesnila starostka.

Nový spolek Hrubá Kotelna chystá v areálu na Osmeku přednášky i výstavy

V polovině června otevře také koupaliště v Lipníku nad Bečvou. „Celodenní provoz bude zajištěn od 15. června až do 1. září. Na začátku prázdnin plánujeme také zábavný den pro děti,“ nastínil Václav Zatloukal, ředitel Technických služeb města Lipníku nad Bečvou.

Podle něj zůstanou letos ceny stejné jako loni - dospělí zaplatí celodenní vstupné 90 korun, děti do patnácti let 50. Po třetí hodině odpoledne je cena vstupného nižší - dospělí uhradí 50 korun, děti do 15 let pouze 30. „Zatímco loni lidé platili za lehátka, letos budou zdarma. Posílili jsme také WiFi,“ zmínil. Otevírací doba je v pracovní dny od 10 do 19 hodin, o víkendech a přes svátky pak od 9 do 19 hodin.