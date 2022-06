Návštěvníky sice čeká zdražení vstupného, ale bude jen mírné. Vybrat si mohou z pestré nabídky - lidé, kteří touží po klidu, vyrazí na venkovská koupaliště do Čech nebo Penčic, milovníci atrakcí zase do Hranic, Přerova nebo Kojetína.

Jako první se otevřel venkovní bazén Plaveckého areálu v Přerově, který měl premiéru už 1. června.

„Zatím je v provozu pouze pětadvacetimetrový bazén, který je ve všedních dnech otevřený od 13.30 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Celý areál s dětským brouzdalištěm a venkovními atrakcemi se otevře 18. června,“ uvedla pracovnice Plaveckého areálu v Přerově Renata Tšponová.

Venkovní bazén v Přerově otevřel, první plavci už vyzkoušeli vodu

Přípravy na zahájení sezony vrcholí v Kojetíně, kde se koupaliště otevře v pátek 10. června. Moderní areál prošel před lety nákladnou rekonstrukcí a díky vybudovanému tepelnému kanálu, kterým se bazén vytápí, může nabídnout teplotu vody až 29 stupňů Celsia. Na koupališti je restaurace, beach zóna s barem, ale je zde i dětské hřiště a kemp.

„V letošním roce jsme kompletně vyměnili fólie, trysky a část technologie. Tato investice do poslední etapy modernizace nás přišla na 6 milionů korun,“ přiblížil starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Přibyla i nová atrakce pro milovníky adrenalinu. „Ke zdražení jsme sice přistoupili, ale bude pouze mírné,“ poznamenal.

Hranice a Lipník

V Lipníku a Hranicích se koupaliště otevřou v polovině června.

„Bazén už je napuštěný a voda má aktuálně teplotu 21 stupňů. Tráva je posečená a novinkou je letos připojení na wi-fi. Otevřít se chystáme v pátek 17. června, vstupné bude stejné jako v loňském roce. Dospělí zaplatí 90 korun,“ uvedl ředitel Technických služeb v Lipníku nad Bečvou Václav Zatloukal.

Kvůli havárii na střeše a odstraňování škod otevře letos se zpožděním hranická Plovárna.

„Původně jsme měli začít 13. června, ale museli jsme to odložit o několik dní. Věříme, že vše stihneme do 18. června. Havárie se částečně dotkla i technologií k saunám, saunové centrum tak bude kvůli rekonstrukci zavřené celé léto. Otevře až 1. září,“ shrnul vedoucí provozu Plovárny v Hranicích Tomáš Nádvorník.

Koupání bude letos o něco dražší. „Celodenní permanentka pro dospělé stojí 80 korun, standardní vstupné 90 korun. Pro návštěvníky po 15. hodině platí sleva,“ upřesnil.

Čechy i Penčice za dva týdny

Oblibě se v poslední době těší i menší venkovská koupaliště, která milovníci vodních radovánek oceňují kvůli klidnému prostředí a pobytu uprostřed přírody.

Přesně z toho důvodu je vyhledávané koupaliště v Čechách, které kvůli dobré dostupnosti hojně navštěvují Přerované. Jeho brány se otevřou v pátek 17. června.

„Máme novou terasu, na které budou lehátka, židle a slunečníky, což koupaliště vyzdvihlo. Za drobný poplatek si mohou lidé zahrát kuželky, k dispozici je občerstvení - restaurace a bufet. K mírnému zdražení celodenního vstupného pro dospělé jsme museli přistoupit, lidé zaplatí 95 korun. Během dne ale mohou kdykoliv odejít, při vstupu dostanou razítko a zase se mohou vrátit,“ řekla starostka obce Renáta Dočkalová.

Na letní sezonu se chystají i v Tučíně a v sobotu 18. června se otevře také koupaliště v Penčicích.