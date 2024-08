„K poškození krovů došlo už někdy v 19. století dřevomorkou a tesaříkem krovovým. Podepsal se na něm samozřejmě také zub času. Jeho stav byl statikem aktuálně hodnocen číslem 4, což značí havarijní stav. Vyšší stupeň, číslo 5, znamená, že se budova musí uzavřít, protože je nebezpečná pro své okolí. Přestože budeme žádat o dotaci, investice je pro obec příliš nákladná, rozhodli jsme se proto požádat veřejnost o pomoc, která může formou finančních darů přispět na opravu kostela,“ řekl bochořský radní a předseda finančního výboru Jiří Měšťánek s tím, že veřejná sbírka byla vyhlášena v dubnu a číslo transparentního účtu je 335560018/0300.

Sbírka je časově neomezena. Pokud by se podařilo vybrat více peněz, obec tyto prostředky použije na výměnu oken. „Když jsem se naposledy díval, tak na účtu bylo něco kolem 200 tisíc korun. Za všechny finanční prostředky všem dárcům moc děkujeme,“ zdůraznil Měšťánek.

Obec počítá s tím, že opravy kostela budou rozloženy do několika etap. V první části by se měla realizovat oprava střechy nad presbytářem. Obec počítá s dotací z MAS Partnerství Moštěnka. Ta by mohla být činit až 1 milion 800 tisíc korun.

„Pokud bude dotace schválena, proběhne během září výběrové řízení na dodavatele stavby a na jaře příštího roku by se mohlo začít pracovat,“ upřesnil Měšťánek a dodal, že při opravě krovů bude poškozena současná střešní krytina, v poslední fázi oprav by tak mělo dojít k rekonstrukci střechy, jež bude nahrazena imitací břidlice.

Naposledy proběhly v bochořském kostele opravy v roce 2020, kdy se zde rekonstruoval dřevěný strop, a proběhla malba části stěn, které byly poškozeny při zazdívání trámů. Investice si vyžádala 2 miliony 800 tisíc korun.