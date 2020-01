První podezření nákazy koronavirem již evidují ve Zlínském kraji.

Podle mluvčího nemocnic v kraji Egona Havrlanta se jedná o muže, který se na začátku ledna vrátil ze Šanghaje, po několika dnech se u něj objevily zdravotní potíže.

Proto se muž vydal do nemocnice V Kroměříži, odtud bude převezen na infekční oddělení do uherskohradišťské nemocnice. Podle dobře informovaného zdroje Deníku by se mělo jednat o čtyřicetiletého muže z Kroměřížska.

„Dnes dopoledne se na plicní ambulanci v Kroměřížské nemocnici obrátil muž, který měl příznaky chřipkového onemocnění a který uvedl, že na konci prosince a na začátku ledna byl jako turista v Číně. Naši zdravotníci ihned udělali nezbytná opatření, vybavili se ochrannými pomůckami, pacientovi nasadili roušku a umístili jej do izolace, informovali také hygieniky. Pacient byl transportován na Infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice, kde bude hospitalizován v izolaci a kde mu také budou odebrány vzorky,“ informoval mluvčí Egon Havrlant s tím, že vzorky budou odeslány na rozbor do specializované laboratoře, aby mohla být případná nákaza novým koronavirem potvrzena či vyloučena.

„Jsem s ředitelem nemocnice v kontaktu. Chtěl bych veřejnost uklidnit, není na místě panika. Pacient byl na infekční oddělení převezen bočním vchodem a pochopitelně je od okolního světa izolován. V jakém stavu je, to ukážou výsledky vyšetření. I kdyby byly pozitivní, nemusí se ještě jednat o závažné infekční stádium onemocnění,“ konstatoval starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Opavsko hlásí už dva případy podezření na koronavirus

Podezření nákazy koronavirem se objevilo i v Moravskoslezském kraji. Podle hygieniků v Ostravě by mohla být nakažena Číňanka, která přiletěla za babičkou na Opavsko na prázdniny a dospělý muž, který je v Česku již tři týdny. „Může jít o běžnou chřipku," ukliďnuje veřejnost hygienička.

Vzorky se testují

Výsledky muže ze Zlínského kraje by měly být podle Havrlanta známy v úterý.

„Odebrané vzorky od pacienta z Kroměřížska se právě zkoumají v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu. Ten funguje 24 hodin, výsledky by měly být známy v několika hodinách,“ doplnila později pracovnice tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Podle ní pracovníci kroměřížské nemocnice, kam se pacient s obtížemi obrátil, zareagovali naprosto správně.

„Vybavili se ochranným oblečením i pomůckami,“ vyzdvihla Povolná za ministerstvo.

V situacích, kdy hrozí rozšíření infekční nákazy, informují po přijetí pacienta nemocnice krajské hygienické stanice, ty předávají informace hlavní hygieničce ČR, která informuje ministerstvo zdravotnictví. Podle Renaty Povolné ministerstvo zdravotnictví je v těchto případech stále v kontaktu s hygieniky.

„Úskalí situace kolem koronaviru je i v tom, že nákaza vypukla v v období chřipkové epidemie, lidé cestují a je to jen otázka času, kdy budeme řešit podezření na nákazu“ míní náměstek pro léčebnou péči Zdravotnické Záchranné služby Zlínského kraje Dorian Pfeifer.

Doplnil, že koronavirus je zrádný v tom, že do vypuknutí nákazy je relativně dlouhá inkubační doba.

Lidé skupují ústní roušky

Nákaza, která vyvolává paniku po celém světě, straší i lidi v celé České republice. V některých lékárnách dokonce vykoupili zdravotní roušky.

„Zájem o roušky na e-shopech stoupl na sedmdesáti násobek,“ uvedl mluvčí Michal Petrov za společnost Dr. Max lékárna. S tím, že tyto zásoby již nenabízí a nyní čekají na obnovení dodávek. Podle něj však v kamenných lékárnách ještě roušky jsou.

Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka se devětatřicetiletý muž s podezřením na zasažení infekcí koronavirus, který se před 14 dny vrátil z Číny a má zdravotní potíže s příznaky chřipky. Situace kolem koronaviru mu dělala starosti, sám proto přišel do nemocnice v Kroměříži. Odtamtud jej v pondělí transportovali do Uherskohradišťské nemocnice na specializované infekční oddělení.



„Bude asi 8 hodin trvat, než se ověří první výsledky které prokážou, zda má tento pacient jinou chorobu nebo se jedná o tento virus. Pokud by se podle laboratorního vyšetření potvrdilo, že pacient je pozitivní, tak by se ještě musela tato vyšetření opakovat a potvrdit ve speciální laboratoři, což by trvalo několik dalších hodin. V každém případě je tento pacient izolován a je to tak, že jde o člověka který přicestoval před 14 dny z Číny, tohle podezření bereme vážně. V každém případě jakmile by se u tohoto pacienta koronavirus potvrdil, tak se zavede speciální režim a zacházení s ním,“ přiblížil Jiří Čunek.

Krizový plán je připraven

Podle Doriana Pfeifera, náměstka pro éčebnou péči ZZS ZK existuje plán, podle kterého se v případě vypuknutí nebezpečné nákazy složky Integrovaného záchranného systému řídí.

„Nejdříve na místo kde se nachází pacient, přichází pracovníci hygienické stanice, ti mimo jiné prověří v jakém je stavu, i kde se před vypuknutím onemocnění pacient pohyboval. Pak přijdou na řadu zdravotní záchranáři, kteří jsou oblečeni v ochranných oblecích s filtroventilačním zařízením“ přiblížil Dorian Pfeifer.

Převoz speciální sanitkou

Podle něj je tento pacient převážen ve speciální, k tomu určené sanitce a umístěný v tzv. biovaku, který ho izoluje od okolního prostředí. Každý kraj je vybaven minimálně jedním týmem biologické ochrany (biohazard týmem) v případě potřeby si pak záchranáři vypomáhají. I oni prochází dekontaminací, kterou jim provedou hasiči a společně s doprovodným vozem pak převážejí pacienta do nemocnice Na Bulovce v Praze.

Po další dekontaminaci se záchranáři vrací doprovodným vozem zpět, sanitka, která převážela nakaženého pacienta projde na místě na specializovaném pracovišti dekontaminací.

„Celý postup v těchto situacích máme jasně daný, spolupracujeme s KHS ZLK i s dalšími složkami IZS, pravidelně se zúčastňujeme cvičení na toto téma,“ ubezpečil náměstek Pfeifer Navíc momentálně koronavirus není na seznamu vysoce nebezpečných nákaz, takže transport pacienta může probíhat s nižším stupněm zabezpečení, který určuje odborník z KHS.

Proč nebyl pacient odvezen na infekční oddělení KNTB?

Ke konci roku 2017, byl provoz infekčního oddělení v Baťově krajské knemocnici ve Zlíně zrušen. Stejně jako v Kroměřížské a Vsetínské nemocnici zůstal ve Zlíně pouze ambulantní provoz. Infekční lůžkové oddělení má tak jako jediná v kraji Uherskohradišťská nemocnice.

Podle analýzy bude lůžková kapacita 30 lůžek v Uherskohradišťské nemocnici dostačující pro celý Zlínský kraj.

„Pacientovi se dostane stejně kvalitní péče jako předtím. Jen ho v případě nutnosti hospitalizace převezou ze Zlína do Uherského Hradiště,“ uvedl k tomu Radomír Maráček, předseda představenstva Krajské nemocnice T. Bati.

Na lůžkovém oddělení jsou hospitalizovaní pacienti se závažnými průjmovými onemocněními, s infekčními záněty jater, infekční mononukleózou, infekcemi nervové soustavy, kůže, těžšími průběhy spály či neštovic.