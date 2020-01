Nakolik se nového viru obávat a jak se chovat v situaci, kdy je v Evropě prokázáno několik první případů onemocnění? Jak se exotická nákaza liší od každoročně se vyskytující chřipky, jejíž epidemie začala právě v těchto dnech v Olomouckém kraji?

„Panika není na místě. Chřipka je větším rizikem,“ apeluje v rozhovoru pro regionální Deník Růžena Haliřová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (na malém snímku vpravo).

Mám se bát?

Není důvod k panice. Rozhodně ne v České republice.

Jak konkrétně byste mě uklidnila?

Preventivní opatření jsou nastavena a systém funguje. V tuto chvíli je větším rizikem u nás chřipková epidemie, to by si měli lidé uvědomit.

Můžete přiblížit nastavená opatření?

Všichni ti, kteří se vracejí z rizikových oblastí, stejně jako tomu bylo v minulosti v případě výskytu SARS nebo eboly, jsou monitorováni, a to v těsné souvislosti s jejich aktuálním zdravotním stavem. Je potřeba si uvědomit, že ne každý, kdo někde byl, skutečně onemocní, navíc v České republice, konkrétně v Olomouckém kraji, jsme v regionálním ohnisku epidemie chřipky. Také lidé vracející se z těchto destinací se musejí vypořádat se změnou časového pásma, jejich organismus je v určité zdravotní nepohodě a jsou tedy snáze náchylní k běžnému akutnímu respiračnímu onemocnění. Klíčové jsou však dvě věci: cestovatelská anamnéza a symptomy onemocnění.

Jak se mám chovat v aktuální epidemiologické situaci? Necestovat do zahraničí?

Pokud cestovat, záleží kam. Je potřebné se preventivně informovat na situaci v cílové destinaci. K vážnému zvážení je samozřejmě cesta Číny. Do této oblasti bych cestu momentálně nedoporučovala .

Potřebuji mít roušku, pokud cestuji?

Tu bych asi v zavazadle měla. V cílové destinaci se může situace změnit a na místě už nemusí být možnost pořízení.

A rouška v Česku? Jsou mnohde vykoupeny, bez ohledu na to, k čemu rouška či respirátor vlastně slouží a jak fungují…

Není rouška jako rouška. Zde bych při koupi vždy doporučovala konzultovat s prodejcem. A v situaci, kdy je u nás chřipková sezona? V našich podmínkách není zvykem, že lidé s respiračním onemocněním chrání své okolí používáním roušky. Pokud někdo cítí, že roušku potřebuje mít doma, je její nákup zcela na konkrétním člověku.

Kapénková infekce

Co se ví o tomto novém viru? Přenos a zdroj nákazy jsou nakolik známy?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka při úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest..

Oči?

Ano, aerosol zasahuje i spojivky.

Zdroj nákazy?

Zdroj nákazy není jednoznačně potvrzen, nechci fabulovat.

Jak se koronavirus liší od běžné chřipky?

Průběhem. Tak jako každý neonemocní na chřipku, tak každý není v riziku nákazy koronavirem. Je to otázka obranyschopnosti organismu, jak jedinec zareaguje, když se setká s nákazou. V Číně je jiná koncentrace lidí, jiné stravovací zvyklosti. To je potřeba vzít v úvahu.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Samozřejmě člověk, který již má nějaké primární chronické onemocnění, zejména senioři, dále dětské skupiny, osoby s oslabenou imunitou.

Jak se mám „vyzbrojit“ do eventuálního boje s chřipkou nebo případně koronavirem?

To, co platí u každé kapénkové infekce: nevyhledávat větší koncentrace lidí, protože ne každý je zodpovědný a zůstane s akutním respiračním onemocněním doma. Je třeba podpořit stav sliznic, dodržovat pitný režim, mít adekvátní stravovací režim a přiměřeně se oblékat. Nic mimořádného.

Očekáváte další šíření koronaviru v Evropě a České republice?

Lidé stále cestují. Čína však dělá opatření, která jsou na místě.

Věříte informacím z Číny?

Oproti minulosti proudí informace z Číny v daleko větší míře více.

24hodinová pohotovost

Krajská hygienická stanice je v pohotovosti? Co to obnáší?

Ano, máme čtyřiadvacetihodinovou pohotovost.

Řešili jste v Olomouckém kraji podezření na koronavirus do této chvíle – pondělí 12.00?

Ne.

Ale telefon, jak slyším, drnčí neustále…

To jsou požadavky na odborné konzultace ohledně zohlednění validity a aktuálnosti dostupných informací i postupů, které lékaři požadují pro svou potřebu. Také veřejnost se na nás obrací s požadavky na informace nebo opatření před cestou nebo naopak před návratem rodinného příslušníka nebo pracovníka z cest.

Praktičtí lékaři, kteří jsou v první linii, mají dostatek informací, jak postupovat v aktuální situaci?

Na stránkách ministerstva zdravotnictví jsou všechny informace ohledně aktuální epidemiologické situace ve světě, ohledně samotné odborné problematiky, konkrétních nejčastějších dotazů i manuál, jak postupovat při odběrech pro laboratorní vyšetření. Také je možnost konzultovat problematiku na protiepidemickém odboru krajské hygienické stanice.

Pokud by taková situace nastala, a například urgentní ambulace nemocnice v Olomouci by zachytila podezření na koronavirus, co by následovalo?

Záleželo by na klinickém stavu tohoto pacienta, pokud by byl závažného charakteru, péče by byla zaměřena na jeho zdravotní stav a hospitalizaci, při pozitivní cestovatelské anamnéze a inkubační době, epidemiolog rozhodne o provedení odběrů pro diagnostiku respiračních virů, které by putovaly do Národní referenční laboratoře v Praze, případně by se zvážila hospitalizace i na infekční oddělení. Rozhodně není potřeba v této době někoho v biovaku převážet na pracoviště Bulovka v Praze.

Infekční oddělení je nejblíže v Prostějově. Jsou kapacity v Olomouckém kraji postačující?

Je potřeba, aby se tomuto bodu věnovala náležitá pozornost. Import infekčních nemocí do České republiky je denně aktuální a souvisí s významem tohoto oddělení pro potřeby regionu, je důležité vybavení i prostorové kapacity.