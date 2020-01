Epidemiologové ale naštěstí nezaznamenali pacienta s podezřením na nebezpečný koronavirus.

Podezření na nákazu koronavirem už se objevilo v sousedním kraji - u muže z Hulína, jenž byl hospitalizován v nemocnici v Uherském Hradišti. Nebezpečná nákaza se u něj naštěstí nepotvrdila.

„Na Přerovsku žádný takový případ nemáme, přestože už lidí blázní třeba jen proto, že s nimi v letadle cestoval někdo z Číny. Pro nás je nejdůležitější epidemiologická a cestovatelská anamnéza - tedy to, zda pacient přijel z oblasti s výskytem koronaviru, nebo přišel do styku s někým takovým,“ shrnula přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Podle ní je zásadní, aby lidé s podezřením na nebezpečnou nákazu nezamířili do přeplněné čekárny u lékaře a neohrozili tak ostatní.

„Informační letáky, jak v takovém případě postupovat, už jsme vyvěsili v přerovské i hranické nemocnici. V případě obavy z nákazy je lepší zůstat doma a telefonicky kontaktovat lékaře. Lidé, kteří se vrátili z míst, kde už nákaza vypukla, a pociťují typické příznaky jako kašel, horečku a zvýšenou dušnost, by měli minimalizovat kontakt se svým okolím po dobu dvou týdnů,“ radí.

Personál přerovské nemocnice má přesné pokyny, co dělat v případě, že se objeví pacient s podezřením na vysoce nakažlivé onemocnění.

„V souvislosti s koronavirem jsme zdravotníky znovu proškolili. Personál musí používat ochranné pomůcky, izolovat pacienta v místnosti, a poté zajistit jeho převoz na specializované pracoviště. V Přerově není infekční oddělení, pouze ambulance, a pokud by se takový případ objevil, byl by člověk s podezřením na nebezpečnou nákazu převezen na infekční oddělení nemocnice v Prostějově,“ upřesnila postup mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

Vzorky se zasílají na vyhodnocení do Národní referenční laboratoře a hygienici pak čekají na výsledek.

Roušky jsou v lékárnách beznadějně vyprodané

Podle praktických lékařů zatím pacienti v Přerově nepodléhají hysterii a berou věc s nadhledem.

„Rozhodně nepropadají panice, i když je teď zvýšený výskyt chřipky a začíná ta pravá respirační sezona. Už jsme měli i komplikace chřipky se zápaly plic či zánětem pohrudnice. Pacienti se ale necítí zvýšeně ohroženi kvůli šíření koronaviru ve světě,“ shrnul přerovský praktický lékař Ludvík Koudelka.

Neponechat nic náhodě se ale rozhodli Přerované, kteří ve velkém skupují roušky v lékárnách. Například v lékárnách Dr. Max v nákupní galerii v Čechově ulici nebo Alfa na náměstí Přerovského povstání už jsou beznadějně vyprodané.

„Roušky už žádné nemáme, i když bychom měli něco ještě tento týden dostat. Jak dlouho nám ale zásoby vydrží, to vám nikdo neřekne. Respirační roušky, které by byly nejúčinnější, nejsou vůbec. Klasické operační, které používají lékaři, by se měly po dvou hodinách intenzivního nošení měnit,“ shrnula farmaceutická asistentka Jana Škrabanová z lékárny Alfa. Lidé vzali lékárny útokem už o víkendu.

„Ptal se tady na ně každý druhý,“ potvrdila jiná přerovská lékárnice.

* Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

* Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či lidé s oslabenou imunitou.

* V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti viru 2019-nCoV.

*Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky.

* Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém období - vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní, dodržovat základní hygienická pravidla, používat dezinfekci, nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí.

* Lidé, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny - při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa - paží nebo rukávem, nikoliv rukou. Kapénky se pak mohou přenést dál. Chránit by se měli i sami zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

(Zdroj: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje)

Přerovsko je na prahu epidemie chřipky

Na Přerovsku už ve velkém řádí klasická chřipka a nemocnost výrazně vzrostla zejména u dětí. Na sto tisíc obyvatel nyní v průměru připadne na 1409 nemocných a v Olomouckém kraji už chřipková epidemie vypukla - je zde 1629 nakažených.

Nejvíce marodů je mezi malými dětmi do pěti let - a to 4894, u dětí od 6 do 14 let je jich 2 412 a mezi mladými lidmi od 15 do 24 let pak 2 321.

„Chřipková epidemie je v plném proudu a máme plnou ordinaci,“ potvrdila přerovská dětská lékařka Dagmar Hlavičková.

Nejhůře jsou na tom předškoláci.

„Tento týden nám děti začaly ve velkém odpadat, malošků přišlo z 18 jen 9, starší jsou na tom o něco lépe. Ve školce máme asi sedmdesát procent dětí, ale epidemie je teprve na začátku,“ shrnula ředitelka Mateřské školy U Tenisu Michaela Gálíčková.

Přerovská nemocnice zatím nepřistoupila k zákazu návštěv, pokud by se ale situace nadále zhoršovala, není to vyloučeno.