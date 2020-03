Dopravce RegioJet nebude od konce týdne vypravovat kvůli koronaviru autobusové spoje na dvou linkách z Prahy do Říma a do Milána. Nepojedou až do odvolání. Poslední spoj do Itálie pojede tento týden v pátek, aby se z jižní země lidé mohli vrátit. Dopravce také umožní vrátit všechny objednané jízdenky na cesty do 31. března bez stornopoplatku, uvedl v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Konkurenční FlixBus zatím všechny své linky provozuje dál.