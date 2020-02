Některé cestovní kanceláře dokonce pobyty do rizikových destinací, kde se nákaza vyskytla, samy ruší.

„Měli jsme objednaný zájezd do Izraele, kam jsme chtěli odcestovat krátce před Velikonocemi. Z důvodu epidemiologické situace nám ale cestovní kancelář oznámila, že se kombinovaný pobyt k Rudému a Mrtvému moři ruší. Na účet mi zaslali zpět celou finanční částku, kterou jsme zaplatili. Tento přístup hodnotím kladně, protože si myslím, že by cestovatelské aktivity měly načas ustoupit prevenci. Kdyby to vydrželi všichni, nemoc by se přestala šířit,“ shrnula Lada Galová z Přerova.

Přerovské cestovní kanceláře zatím nepocítily žádnou paniku, i když se ně lidé obracejí s dotazy častěji než obvykle.

„Pobyty nikdo neruší, ale do nákupu nových se situace určitě promítla. Lidé zvýšeně telefonují a informují se, kam mohou a kam ne. Většina zájemců o cestování vyčkává, jak se bude situace dál vyvíjet,“ přiblížila Iveta Doležalová z cestovní kanceláře KM Travel ve Wilsonově ulici v Přerově.

„Je to teprve na začátku a pár zrušených pobytů už máme. Sledujeme pokyny z ministerstva zahraničí a snažíme se klienty co nejvíce informovat,“ doplnila také Dana Szekeresová, z přerovské pobočky cestovní kanceláře Invia.

Některé cestovky mají přímo na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější dotazy. Vysvětlují lidem, do kterých oblastí mohou, a kam ne. Značná část dotazů se týká Lombardie, ale i lyžařských středisek v Alpách.

Izolované obce v Lombardii a Benátsku

K potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru došlo v severní Itálii v regionech Lombardie a Benátska.

Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření včetně izolace desíti zasažených obcí v Lombardii - Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao).

Tyto obce, které se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečností rady státu českým občanům doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska, a to až do doby vyřešení sanitární situace.

„Doporučujeme občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali telefonicky svého lékaře,“ uvádí se ve zprávě ministerstva. Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500.