Co dělá muzikant, když nemůže hrát pro lidi?

"Asi jako všichni muzikanti. Jsou muzikanti, kteří tvoří, věnují se skladatelské činnosti. Pak jsou ti, kteří nedělají nic a odpočívají. Já jsem něco mezi tím. Myslím, že všichni z Traktoru jsme na tom podobně. Jsme spolu v telefonickém spojení, protože respektujeme vládní nařízení. Každý si skládá po svém."

Jak jsou na tom členové kapely zdravotně? Koronavir nikoho neskolil?

"Co mám informace, tak nás všechny bacil obešel. My jsme byli shodou okolností s basákem v USA, když to vypuklo. Přijeli jsme dřív, byli jsme na testech společně s manželkami a u všech dopadly negativně. Také všichni další členové našeho štábu jsou naštěstí zdraví."

Čím se teď konkrétně zabýváte?

"Mám dost rozpracovaných nápadů. Nejsem ale typ, který by musel hrát čtyři hodiny denně. Když mě něco napadne, tak přiběhnu ze zahrady a hned si hodím na papír. Většina nápadů přijde na zahradě. Manželka má radost, že něco dělám a já mám radost, že pracuji a současně se i bavím. Nejsem drtič, který sedne za nástroj a třeba čtyři hodiny čeká až ho něco napadne. Jak říká kamarád Roman Dragoun (rockový hudebník), čekám až mi to přijde samo seshora!

Jak to vypadá v reálu, když to přijde?

"Když to přijde, hned si to nahraju do telefonu, zabrnkám si to na kytaru. Pokud se mi to líbí i po pár dnech, tak to rozpošlu klukům. Následně o tom debatujeme a dolaďujeme."

Takže vlastně odpočíváte a současně i pracujete?

"Brnkám si a odpočívám. Občas se projdu, nebo projedu na kole, nebo motorce. V okolí Skaličky je krásně. Za ty poslední roky jsme se s Traktorem i Partičkou nacestovali dost, takže jsem měl trochu deficit domova. Přiznávám ale, že už mi kolektiv a kluci chybí. Čeho je moc, toho je příliš."

Jak moc vám chybí živé vystupování? Kolik vám odpadlo koncertů?

"Je to šílené. Naše agentura Traktoru spolupracuje s ZL Production a měly vymyšlených nějakých pětadvacet společných koncertů s Dymytry, ale i dalšími našimi kamarády jako Alkehol nebo Trautenberk. Měly to být velké koncerty s názvem Monster Meeting ve sportovních halách a letních amfiteátrech. Stála za tím spousta práce, ale co naděláme. Nejhorší je ale, že vůbec nevíme co bude dál. Kdyby někdo řekl jasně: rok nebudete hrát, tak to za rok vypukne a jede se dál. My se ale teď nemáme na co těšit, co plánovat."

Náplast na useknutou ruku

Kdy myslíte, že budete moci znovu koncertovat?

"Myslíme si, že se hrát nebude celé léto. Takové akce nelze realizovat pro sto nebo pět set lidí. To je velice nákladné. Vymysleli jsme, jak já tomu říkám, náplast na useknutou ruku. Tento pátek 8. 5. budeme mít přece jen koncert."

V pátek se tedy mohou fanoušci těšit živý Traktor?

"Ano. Pronajali jsme si malou sportovní halu v Praze Holešovicích. Začínáme od 20 hodin na livestreamu. Podrobnosti se lidé dozví na našich webovkách a facebookovém profilu. Upřímně se přiznám, že nevím jak to bude vypadat. Jdeme do neznáma."

Budou i ohňové efekty?

"Bude to přesně jako kdybychom hráli pro plnou halu. Budou plameny, LED obrazovka, zkrátka vše co k naší šou patří. Akorát to bude bez diváků, což jsme ještě nezažili. Já se ale hlavně moc těším na kluky, nejen na kapelu, ale na celý ten náš štáb. Jedná se o partu zhruba dvaceti lidí."

Není zbytečné dělat kompletní šou, když to bude bez fanoušků?

"Není. My chceme podpořit i ty, kteří se o nás starají. Technici, pyromani, osvětlovači, ti všichni jsou také bez práce. Chceme to udělat ve velkém stylu. Sledování koncertu na livesteramu bude zdarma. Fanoušci nás ale mohou podpořit libovolnou sumou."

Na takovém koncertu asi nelze vydělat, že?

"Uvidíme. Pokud po odečtení všech nákladů něco zbyde, podělíme ty mravence, kteří nejsou vidět, ale bez kterých by Traktor nebyl v žádném případě tak silným strojem. Pokud by se stal zázrak a zbylo i něco pro nás, tak podle vlastní úvahy dáme peníze na nějakou dobrou věc. Pro nás je charitativní pomoc normální věcí."

Pracujete i na nové desce?

"My jsme ji plánovali vydat až příští rok na podzim a tak to i zůstane. Nahráváme si nějaký materiál, ale nechceme tlačit na pilu. Zůstáváme u původního plánu. U nás to není tak, že máme volno a hned vydáme novou desku. Máme na to rok a chceme si s tím vyhrát."

Vstupenky zatím lidé příliš nevrací

Působíte také jako tour promotér Partičky. Tam je asi situace podobná, že?

"Jako promotér zájezdového představení Partička je to stejné. Nejezdíme. Od poloviny března nevystupujeme."

Co bude s neuskutečněnými představeními?

"Přesunuli jsme je do náhradních podzimních termínů. Například Prostějov je z května přesunutý na září. Prodané vstupenky zůstávají v platnosti. Chtěl bych tímto fanouškům Partičky i Traktoru moc poděkovat, že vstupenky nevracejí. Snad z devadesáti osmi procent lidi vstupenky nevracejí. Věřím, že všechna představení proběhnou v náhradních termínech, od září bude všechno jak má být a I Partičky se znovu rozjedou."

Koronavir tedy totálně rozhodil plánování?

"Přesně. My všechno plánujeme rok a půl dopředu. Letní festivaly tedy nebudou, nebo jen některé a to ještě v omezeném režimu. My doufáme, že se některé přesunou na podzim a nebo na jaro příštího roku. My už máme například rozplánovaný rok 2021. Všichni pořadatelé věří, že ten příští rok už bude normální."

Jak dopadl současný stav na Traktor finančně?

"Polovina z nás má civilní zaměstnání. Kluci normálně pracují. Já s bubeníkem Pavlem Balkem se živíme pouze kulturou. Tam je samozřejmě příjem nula. Je to nepříjemné, ale když člověk nikam necestuje, tak zase moc neutratí. Žijeme jako normální lidi, uskromníme se. Je spousta případů, kdy jsou na tom lidé mnohonásobně hůře. Máme dvě ruce, dvě nohy a tak to nějak překleneme."

Je třeba být pozitivní, věřím opět v “hlasité a veselé” zítřky!"

Martin Kapek

- narozen 8. dubna 1974 v Ostravě

- žije ve Skaličce na Přerovsku

- zpěvák skupiny Traktor, tour promotér představení Partička