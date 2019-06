„Už loni se naše služba rozšířila z hanácké metropole do sousedního Přerova. Lidé si mohou během plavby poslechnout zajímavý výklad o bohaté historii města, jeho přírodních zajímavostech nebo průmyslu,“ řekl Šimon Pelikán ze společnosti Plavby Přerov.

Přerovské plavby se staly už loni oblíbenou atrakcí, což potvrzuje i ocenění v rámci novinek v oblasti cestovního ruchu Olomouckého kraje. Zpříjemnění turistické sezony formou poznávacích plaveb vítá i město Přerov.

„Letošní sezona na řece Bečvě přinese i některé novinky - chystáme například školní výlety, degustační soukromé plavby a kulturně-společenské akce na nábřeží řeky. Nebudou chybět ani tradiční rodinné, firemní a rozlučkové plavby,“ upřesnil.

Ololoď Kordulka bude brázdit řeku Bečvu od června do poloviny října, a to ve stejném režimu jako v loňském roce. Ve všední dny vždy od úterý do pátku v odpoledních hodinách, o víkendu pak celý den. V letních měsících budou plavby probíhat podle zájmu i v dopoledních hodinách.

Na první projížďky lodí v malebném prostředí řeky Bečvy mohou zájemci vyrazit už v sobotu 8. června. Cena jízdného je 130 korun pro dospělé a 100 korun pro děti, seniory a studenty. Minimální počet cestujících pro vyplutí je šest osob.