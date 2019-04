Jaroslav Nezhyba z Přerova je majitelem vozu Renault 4CV z roku 1957, které kdysi sloužilo pařížské policii. Na setkání automobilových a motocyklových veteránů proto dorazil ve stylové policejní uniformě.

„Všichni se diví, jak mohli honit s tak malým autíčkem po městě zločince, ale tehdy byla zkrátka jiná doba,“ říká s úsměvem.

Jeho automobil byl jedním z vystavených kousků, které si mohli v neděli dopoledne prohlédnout návštěvníci Jarních jízd zručnosti v areálu přerovských Montáží. Akce pravidelně zahajuje sezonu a po otestování svých řidičských dovedností se majitelé veteránů vydávají spanilou jízdou na hrad Helfštýn.

V areálu Montáží se sešlo na sto dvacet majitelů historických motocyklů a aut, vyrobených buď v meziválečné době, nebo v poválečných letech.

„Tento vůz jsem poprvé viděl v pařížském muzeu policie. Jezdí rychlostí až sto kilometrů v hodině, což bylo na tehdejší dobu opravdu hodně. Když ho začali policisté používat, byl prostřední sloupek vyřezaný, což zdůvodňovali tím, že můžou na lupiče použít palnou zbraň,“ představil svou mašinku Jaroslav Nezhyba. Pařížská policie používala tento typ vozu až do roku 1962.

Aerovky, pragovky, tatrovky

Návštěvníci se mohli pokochat různými druhy vozidel české a zahraniční výroby.

„Vévodí české aerovky, pragovky a tatrovky, ale jsou tu i vozy anglické, americké či švédské výroby,“ shrnul Josef Vařák z pořadatelského Oldtimer clubu Helfštýn.

Pozornost přitahovaly především americké koráby silnic, ve kterých bylo podle statistik v době, kdy tato auta byla v módě, počato velké procento Američanů.

Majitelem jednoho z takových kousků - vozu Buick Super z roku 1958 - je i Tomáš Araňosi z Přerova. „Je to americké auto, osmiválec a může jet rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Na svou dobu to byl celkem vyspělý vůz a zamiloval jsem se do něj na první pohled,“ řekl. Zajímavostí je, že je vůz šestimístný - tři lidé mohou sedět vepředu a tři na zadních sedadlech.

Motocyklům vévodily české Jawy ČZ, ale objevily se i luxusní kousky, jejichž renovace stála majitele spoustu úsilí a času - například motocykl BMW z roku 1926, ale i stroj úspěšného německého výrobce Zündapp z roku 1937 nebo anglická motorka Matchless.

Českou klasiku, motocyklovou nákladní tříkolku Jawa ČZ, představil Pavel Skopal z Prosenic. „Tato rikša z roku 1963 má za sebou zajímavou historii. Nejprve s ní jezdili v tehdejším národním podniku Moravskoslezské mlékárny Ostrava, pak přešla do mlékáren v Bruntálu a stroj vlastnili i pionýři z Lipníku nad Bečvou. Já jsem asi šestý majitel,“ popsal Pavel Skopal, který prý motorku zakoupil ve špatném stavu. „Chtělo to přelakovat a sehnat náhradní díly. Jak se říká - nevadí, že je rezavá, hlavně, že jezdí,“ uzavřel s úsměvem.