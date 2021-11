„Nekontrolujeme to. Jako zřizovatel a provozovatel tohoto zařízení jsem personál poučil, že to ze zákona kontrolovat nemůžeme a nebudeme, protože je takový krok protiprávní. Rozhodli jsme se k tomu po konzultaci s právníkem,“ shrnul provozovatel přerovské restaurace Na Jižní František Karger.

„I když k nám přicházejí lidé, kteří potvrzení sami předkládají, upozorníme je, že to po nich vyžadovat nemůžeme. Ústavní soud už několikrát zamítl a zrušil některá nařízení, a pokud by se to obrátilo a některý z hostů na nás podal trestní oznámení, tak můžeme být popotahováni u soudů,“ vysvětlil.

Restaurace Na Jižní podle něj v minulých měsících pocítila tvrdý dopad lockdownu.

„Je škoda, že si vláda vybrala restaurace a gastronomická zařízení jako nejrizikovější z hlediska šíření covidu. Z lockdownu se totiž vzpamatováváme dodnes. Léto nebylo špatné, ale na druhou stranu návštěvnost nebyla taková jako dříve,“ zhodnotil.

František Karger podle svých slov přesto věří, že alespoň letošní Svatomartinské hody proběhnou bez problémů.

„Atraktivní menu máme nachystané, ale jsme připraveni i na rozvozy, a to nejen v době obědů, ale i v odpoledních a večerních hodinách,“ zmínil.

Odlivu hostů kvůli nutnému předložení potvrzení o bezinfekčnosti se obává spolumajitel vyhlášené přerovské restaurace U Labutě Ladislav Šimek.

„I když z toho nemáme radost, tak toto nařízení respektujeme. Očekáváme ale odliv zákazníků. Lidé, kteří nejsou očkovaní, už teď říkají, že se kvůli návštěvě hospody testovat nebudou. Pro nás je to tedy dosti složitá situace. Pocítili jsme to i tak, že někteří zákazníci zrušili své rezervace na Svatomartinské menu,“ řekl Ladislav Šimek.