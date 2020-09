Konečně. Na Žerotínově náměstí opraví uvolněnou dlažbu

Většina Přerovanů to zná. Při procházce po chodníku na Žerotínově náměstí za deštivého počasí stačí jeden špatný krůček a voda z uvolněné dlažby vám vystříkne na čisté oblečení. Stavebníci začnou dlažbu spravovat v pondělí 21. září a do měsíce by měly být práce hotové.

Uvolněnou dlažbu na Žerotínově náměstí v Přerově, která pro chodce znamená nepříjemnosti, konečně spraví. | Foto: Magistrát města Přerova