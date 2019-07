Po náročných jednáních nakonec kraj povolil pouze směr z mostu Legií na Olomouc. Po této trase začnou jezdit auta do tří a půl tuny už od pondělí 29. července.

„Stavebníci v Polní ulici dokončili násyp pro nájezd na estakádu, pustili se do provádění konstrukčních vrstev a v těchto dnech položí živičný povrch, aby mohla být vozovka v jednom směru otevřená,“ přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Plně funkční čtyřproudá Polní ulice bude ale otevřena zřejmě až v roce 2021.

Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo strategickou komunikaci kvůli stavbě mimoúrovňového křížení s železnicí, která navazuje na Polní ulici.

Rozšíření Polní ulice na čtyři pruhy je součástí vnitřního průtahu městem, který by měl po dokončení výrazně ulehčit dopravě v Přerově.

Kamiony mají průjezd zakázaný

„Prioritou bylo zachovat omezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy přes Přerov a jeho místní části. To se i díky pomoci Olomouckého kraje podařilo uhájit. Otevřením ulice Polní tak vzniká přirozená objízdná trasa za částečně uzavřenou silnici v Palackého,“ řekl radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Ten věří, budou řidiči, kteří pojedou ve směru z centra města do Předmostí a dál na Olomouc, nově otevřenou silnici co nejvíce využívat. Do Přerova by se měla i nadále dostat kromě osobních aut pouze ta nákladní vozidla, která zde mají sídlo společnosti, nebo zásobují Přerov a jeho nejbližší okolí.

Městská i republiková policie se proto i v nadcházejícím období zaměří na řidiče, kteří ignorují dopravní značky a do zákazu tranzitu vjíždějí.

Pro tranzitní dopravu je už od poloviny března, kdy se Polní ulice uzavřela, Přerov zakázanou zónou. Řidiči, kteří do města vjedou a musejí využít objízdnou trasu, aby město co nejrychleji opustili, se museli v minulých dnech smířit s dalším omezením.

„Přes Dluhonské mosty jezdili ještě do června obousměrně, teď už to ale není možné. Nedodržovali totiž dopravní značení, sjeli z mostů k železničnímu přejezdu, a tam pak docházelo ke kolizním situacím,“ vysvětlil radní Tomáš Navrátil.

Kvůli zvýšení bezpečnosti proto krajští úředníci rozhodli o zjednosměrnění Dluhonských mostů pro nákladní dopravu - a to ve směru od Olomouce na Zlín.