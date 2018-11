Konec hazardu při cestě na autobus. Lidé z Lýsek se dočkali

Jako zajíci, kteří kličkují před myslivci na honu, si připadají lidé z místní části Přerova Lýsek. Ve snaze dostat se na nejbližší autobusovou zastávku jsou nuceni přebíhat frekventovanou silnici I/47, která je hlavním tahem z Přerova na Ostravu. Po opakovaných stížnostech nastal konečně průlom a zastávka se posune blíže k obytné zástavbě.

Podjezd a autobusová zastávka v LýskáchFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

O možnosti nové autobusové zastávky a točny se v Lýskách mluví už od roku 2015, kdy se v blízkosti této místní části začala připravovat stavba dálnice D1. Právě s ohledem na ni bylo nutné přemístit zastávku dále za most, směrem k místní části Vinary.

Lidem z Lýsek to ale nepřineslo pohodlí, protože docházková vzdálenost k zastávce byla delší a nevedl k ní chodník.

„Cestující musejí při cestě na autobus překonat frekventovanou silnici a projít pod železničním podjezdem. Od něj ale dříve k zastávkám nevedl zpevněný chodník, je tam jen obslužná polní cesta kolem železničního náspu a při prudkých deštích se z polí splavovalo bahno. Pod podjezdem se tedy tvořily velké kaluže,“ vylíčil zastupitel Libor Slováček (Za prosperitu), který na problém jako předseda místního výboru v Lýskách často upozorňoval.

Nebudou už muset přebíhat cestu

V úseku podle něj v minulosti naštěstí nedošlo k vážnější nehodě.

„Tím, že teď autobus zastaví v intravilánu Lýsek, nebudou muset děti, ale ani starší občané, přes frekventovanou cestu přebíhat. To považujeme za velký úspěch,“ podotkl.

Protože místní výbor v Lýskách požadoval, aby byla zastávka přímo v obci, snažili se pro ni úředníci spolu s dopravcem najít nejvhodnější místo.

„S autobusem v terénu jsme zkoušeli, kde by mohla být. Bohužel cesty v Lýskách jsou velmi úzké, autobus by se tam nedostal a nevytočil,“ shrnula anabázi Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.

Postaví novou točnu

Zastávka při pravé krajnici se proto jevila jako jediná možná - a s tímto řešením souhlasili i členové místního výboru.

„Znamená to, že autobus přijede do Lýsek, kde už je záliv pro autobus vybudovaný, nabere pasažéry a otočí se na nově vybudované točně. Odtud pak bude pokračovat do Vinar,“ upřesnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Vozovka okružní točny je navržena jako jednopruhová jednosměrná a bude z asfaltobetonové vrstvy. Její vybudování ale narazilo na nesouhlas zástupců pneuservisu v Lýskách. Krajský úřad Olomouckého kraje jejich odvolání přezkoumal - a následně zamítl.

Nová točna pro autobusy městské dopravy se začne v Lýskách stavět v příštích týdnech a město za ni zaplatí částku 1 milion 233 tisíc korun.

„Jediným vhodným řešením bylo umístit zastávku při pravém okraji silnice ve směru na Lipník nad Bečvou. Využívat ji budou autobusy číslo 102 a 112,“ upřesnila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. (ANO).

Podle ní jiné a lepší řešení, které by vyhovovalo všem, neexistuje.

„Nutnost vybudování točny, a s tím související přesun zastávky, ještě více umocňuje fakt, že probíhající stavba dálnice D1 zasahuje do prostoru zastávek, které budou muset být v budoucnu odstraněny,“ uzavřela.