I tentokrát se bude hrát na dvou scénách - na koncert Pavla Nováka ml. se mohou lidé těšit na parkovišti u kina Hvězda, náměstí T. G. Masaryka obsadí stejně jako loni kapela Re-VOX.

„Letos je to dvacátý ročník a trochu nás mrzí, že se nepodařilo koncert vrátit na náměstí. Třeba se to ale povede někdy v příštích letech. Hrát se tentokrát nebude na chodníku před Galerií Přerov, ale na parkovišti u kina Hvězda, aby to bylo pohodlnější a hlavně bezpečnější pro návštěvníky,“ řekl zpěvák Pavel Novák.

Lidé si zazpívají známé české koledy, ponoří se do atmosféry vánočních písní a zavzpomínají i na legendární hity slavného Přerovana.

„Na pódiu nás doprovodí pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody, ale i děti, které uspěly v pěvecké soutěži Budeme si zpívat. Chybět nebude ani vypouštění balónků do nebe těm, kteří už tu s námi nejsou,“ přiblížil s tím, že koncert začíná v 10.15 hodin.

Zpěvák na Štědrý den pokřtí také nové CD Pavel Novák „10“ live, které zprostředkuje atmosféru vzpomínkových koncertů k desátému výročí úmrtí jeho otce. Zájemci si mohou CD koupit přímo na koncertě a dát ho pod stromeček svým blízkým jako vánoční dárek.

„Období před svátky je vždy hektické a v příštích týdnech nás čekají desítky koncertů po celé republice - od Kladna přes Ostravu až po Břeclav. Přerovské děti se mohou těšit na dvě vystoupení v kině Hvězda, a to 2. a 3. prosince,“ popsal nejbližší plány Pavel Novák.

Na náměstí zahraje RE-VOX

Osiřelé nebude na Štědrý den ani náměstí T. G. Masaryka, na kterém zahraje stejně jako loni přerovská skupina RE-VOX. Koledy tedy budou znít také z prostranství u Městského domu, kde se každoročně konají vánoční trhy.

„Koncert se koná už potřetí a překvapením bude tentokrát vystoupení Dětského pěveckého sboru Vocantes, který se představí v samostatném bloku a doprovodí i kapelu na pódiu. Chtěli bychom zvolit takový repertoár, abychom na náměstí vytvořili příjemnou atmosféru a naladili návštěvníky koncertu na zbytek svátečního dne a jeden z nejhezčích rodinných večerů v roce,“ řekl Dušan Millonig z kapely Re-VOX. Začátek koncertu je v 10.30 hodin.