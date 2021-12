Koncert na Štědrý den, který jste dlouho připravoval, kvůli zhoršené epidemiologické situaci ani letos nebude. Jaké jsou vaše pocity? Doufal jste do poslední chvíle, že by se přece jen mohl uspořádat? Rezonuje ve mně směsice pocitů. Smutek, bezmoc, naštvanost, nepochopení. Také ve mně strašně bublá zlost. Když jsem na plakát umístil, že je podmínkou koncertu dodržení vládních nařízení, to znamená respirátory, očkování a rozestupy, pěkně jsem to od určité skupiny lidí schytal. Nikdy jsem nevěřil, že tato nešťastná a těžká doba lidi dokáže takto rozdělovat. Probouzet v nich zlobu, nenávist, chuť ubližovat druhým. Za ty roky v muzice jsem zvyklý na ledacos a ve svých letech vím, že kdo je veřejně známá osoba, stává se jednoduchým terčem. Musí počítat nejen s kritikou, ale i urážením, osočováním, polykáním nepravd, lží a nenávisti. S tím se nedá nic dělat a já jsem na to připravený. Mrzí mě ale, že se to dotýká i mé rodiny. To mě fakt štve. Opravdu jsem doufal, že letos zvítězí zdravý selský rozum a venkovní akce nebudou takto omezeny. Věřil jsem do poslední možné chvíle. Vždyť co je pro pandemii horší? Pohyb na čerstvém vzduchu nebo lidé v uzavřených prostorách velkých nákupních center? Čím se liší vánoční trhy od farmářských? Na druhou stranu musím jasně říci, že i když jsou Vánoce o sbližování lidí, nikdy bych si nedovolil udělat něco, co by mohlo ohrozit zdraví lidí. Po zralé úvaze, kdy jsem do poslední chvíle zvažoval, že koncert pro lidi uděláme, jsem se nakonec rozhodl jinak. Rozhodl jsem se udělat tradiční koncert na Štědrý den netradičně. Tedy on-line.

Připomeňte si: poslední koncert Pavla Nováka st. v roce 2008

Jakou dramaturgii bude mít, a jak ho mohou posluchači podpořit?

Koncert se uskuteční tradičně 24. prosince, a to od 10.15 hodin. Netradiční je tím, že bude on-line bez diváků na mém YT kanálu PavelNovakCZ. Takto bych se chtěl s fanoušky spojit. Nejen já, ale i celá kapela Black Rose.

My budeme v Němčicích nad Hanou ve studiu a odsud budeme koncert vysílat. Letošní pojetí má navodit v lidech klid, malé zpomalení, možná i zastavení. Chtěli bychom posluchače na dálku vtáhnout mezi nás a společně aspoň na chvilku zapomenout na vše, co se kolem děje. Věřím, že si s námi budou lidé zpívat, že zapálí svíčku a pošleme pozdrav všem, kteří se na nás už dívají jen shora a nemohou být tento den s námi. Pomyslně si podáme ruce. Pokřtíme také nový CD/DVD komplet. Všichni budeme u stromečku - my ve studiu a lidé v teple svých domovů. Chceme se pokusit navodit opravdu poklidnou vánoční atmosféru. Takže budeme hrát převážně vánoční písničky s krásnými texty. Určitě zazní i nějaké vánoční básničky. Více ale nechci prozrazovat. Zapněte si nás 24. prosince v 10:15 hodin na svých TV, PC, noteboocích a nechte se překvapit.

Prozradím jen to, že budeme s mými partnery vyhlašovat soutěž o vánoční CD a jejich produkty. Lidé mohou sledovat od 13. prosince můj FCB kanál PavelNovak.cz, Přerovský a hranický deník, profily mých partnerů - a třeba si vysoutěží mimo CD také nějaké to vánoční ZUBR pivko, něco sladkého z pekárny Racek, maso z řeznictví Machač nebo dárkový poukaz z Galerie Přerov. Pokud budou sledovat sociální sítě, tisk nebo regionální Televizi Přerov, stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku. Třeba to budete zrovna vy, kdo dostanete vánoční dárek v předstihu.

Dlouholetou tradici koncertů na Štědrý den, která trvá už přes dvacet let, přerušila pouze pandemie. Jaké byly nejúspěšnější ročníky, a který z koncertů vám nejvíce utkvěl v paměti - a proč?

Mám je v paměti skoro všechny. Je to opravdu silný zážitek, ze kterého potom mohu dlouho čerpat energii. Bez diváků to ale není ono. Není tam ta fascinující chemie muzikantů s publikem. Chybí interakce, kouzlo okamžiku a improvizace. Dvaadvacet let je opravdu dlouhá doba. Pamatuji si na první koncert na malinkatém pódiu, kdy nikdo nevěděl, jaký vlastně bude o koncert na Štědrý den zájem. Potom začalo být vše opravdu velké. Velké pódium, davy skvělých fanoušků, plná náměstí zpívajícího publika. Vzpomínám si na ročník, který se mimořádně přesunul na Žerotínovo náměstí. Tehdy mrzlo a venku bylo minus 17 stupňů - a lidé přesto přišli. Jen elektronické nástroje odmítaly hrát. Zažili jsme chumelenice, déšť i sluníčko. Jeden z nejemotivnějších ročníků byly poslední Vánoce s „dědou“ - mistrem Pavlem v roce 2008. To je nezapomenutelné, a vždy když vzpomínám na tento ročník, vlhnou mi oči. Potom jsem musel náš tradiční koncert přesunout z náměstí ke Galerii Přerov. Chtělo to velkou odvahu a vnitřní sílu. Manželka mě od toho zrazovala a říkala: „Tam za tebou lidi nepřijdou“. A oni přišli a přišli v takovém počtu, který nikdo nečekal. Já byl celou dobu schovaný, protože jsem nechtěl vědět, kolik lidí se schází. Potom jsem se s kapelou pomodlil za pódiem, vstoupil na něj a na chvíli zůstal ohromen. „To je přesně ten důvod, proč muziku a koncert na Štědrý den dělám a nevzdal jsem to!“ Přesně tato myšlenka mi tehdy bleskla hlavou. Skoro jsem nedohlédl na konec té masy lidí. Už teď si přeji, aby se to zase vrátilo, a abychom si koncert v roce 2022 opět užili společně, venku s lidmi. Vánoce by měly lidi sbližovat, to je jejich pravá podstata.

V čem spatřujete hlavní poselství akce, kterou založil váš otec? A jaké jsou ohlasy lidí, kteří na tyto koncerty nedají dopustit?

Vánoční koncert Pavla Nováka na Štědrý den se stal jednou z největších kulturních tradic Přerova. Nutno dodat, že u zrodu této akce nebyl jen táta, ale také Rudolf Neuls a Jiří Lajtoch. To jsou „tátové“ této tradice. Na koncertě už se nescházejí jen Přerované a lidé z nejbližšího okolí, ale jezdí k nám i fanoušci z Olomoucka, Prostějovska, Ostravska, Nového Jičína. Dokonce se vždy objeví i někdo z velké dálky - Čechoameričané, Čechoaustralani. Už to není jen koncert pro Přerovany, ale pro všechny slušné lidi. Kdybych hledal nějaká pozitiva na tom letošním pojetí, tak je snad jediné - že nás díky internetu mohou sledovat bez omezení lidé na celém světě. Takže budeme dělat celosvětový koncert (úsměv). A reakce? Ty jsou krásné.

Poslední živý Štědrodenní koncert Pavla Nováka ml. v roce 2019

Jaký byl váš letošní rok?

Hodně náročný. Nemožnost koncertovat mě donutila naplno přemýšlet, jak dál. Zapojit veškerou invenci, vydolovat v sobě sílu a odvahu do nových projektů. Každá cesta nebo životní situace má minimálně dvě možnosti - a já si vybral aktivní přístup. Možná, abych se úplně nezbláznil, pustil jsem se do spousty projektů. Nejprve jsem přesunul aktivity do virtuálního světa. Vznikla Pavlova hudební kuchyně, Zpovědnice, Chvilky s knihou. Když nastala možnost vystupovat pro malé množství dětí ve venkovních prostorách zahrad a školek, vznikla Zábavná školka. www.zabavnaskolka.cz. S tou jsem objel celou republiku. Rozhodl jsem se koncertovat venku na zahradách i přes zimu, a tak vznikl pořad Postavíme sněhuláka. Na těchto projektech se mnou pracovala i moje dcera Eliška. Následovala nabídka na moderování s Petrem Šiškou, se kterým děláme pravidelné dopolední vysílání ve čtvrtek na TV kanálu Šlágr muzika. S Petrem jsme moderovali i celostátní finále soutěže seniorské krásy Babička roku 2021. Vyprodukovali jsme společně CD a DVD Šlágr kluci, na kterém jsou pěkné melodické písničky. Například Nad Moravou svítá nebo Pojďme dělat vlny mají neskutečný ohlas.

Splnil jsem si také další ze svých snů. S legendární přerovskou kapelou Pirillo jsme po 38 letech vydali první společné CD Na staré půdě „1983 – 2021“, na kterém jsou ty největší „pirillácké“ pecky.

Jsem hrdý, že se nám i v této těžké době podařilo nakonec realizovat i charitativní projekt Na dětech záleží 2021. Dokonce ve dvoudenním pojetí pro celé rodiny.

Do čeho teď investujete nejvíce energie a času?

Už nyní vymýšlím pojetí Zábavné školky na rok 2022.

Aby to bylo zase jiné, ale hlavně zábavné, plné pohybu, písniček, soutěží a dětského úsměvu. Připravujeme nový koncert na letní sezónu nejen s Black Rose, ale taky se Šlágr kluky. Doufám, že se nám podaří v následujícím roce vrátit pořady pro děti do kulturních domů. Na to se těším a budu se na to pečlivě připravovat. Mám také rozdělaný projekt, který bych chtěl dokončit a představit v den dědových narozenin - 10. března 2022, a to ve 20:22 hodin. Je to nové CD Cesta, což je symbolický název. Na tomto CD se mnou bude zpívat i moje dcera Eliška. Taky bych si chtěl najít čas a navštívit svého syna Filipa v Istanbulu. Konečně prožít fotbalový zápas v „tureckém pekle“ s šedesáti tisíci diváky. Jak říká Filip: „Kdo nezažil, neuvěří.“

Jak prožijete vánoční svátky? A jaký je váš vztah k Vánocům?

Vánoce považuji za nejkrásnější svátky v roce. Vůbec neřeším dárky, pečení, úklid, nakupování - naštěstí to řeší moje holky (úsměv). Chci jen vánoční klid a atmosféru. Vánoce, jak mají být. Klidné, požehnané, pokojné a s lidmi, které miluji.

Co vám v poslední době dělá největší radost?

Zní to možná trochu jako klišé, ale děti. Ne proto, co dokázaly, ale protože se máme i přes všechny problémy stále tak rádi. Na vše však dohlíží jejich maminka a moje milovaná manželka Leňa. Moje rodina je největší radost a bohatství. Všem bych chtěl popřát, aby cítili lásku kolem sebe tak, jak ji cítím já.