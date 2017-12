Vánoční koncert na náměstí vzpomene na Pavla Nováka

Tradiční štědrodenní koncert na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, který se letos koná vůbec poprvé pod taktovkou kapely Re-VOX, připomene nejen známé skladby Pavla Nováka, ale zazní na něm i oblíbené koledy a vánoční písničky.

„Začátek koncertu na Štědrý den je jako obvykle v 10. 30 hodin a vzpomeneme na něm nejen na Pavla Nováka, kterého kdysi kapela VOX doprovázela, ale i další přerovské osobnosti - Jaroslava Wykrenta, Ladislava Pešku nebo básníka Josefa Kainara, jehož sté výročí narození si letos Přerov připomíná,“ řekl kapelník skupiny Re-VOX Dušan Millonig.

Na pódiu se objeví i vystoupení dětí a lidé si mohou společně zazpívat nejen koledy, ale i vánoční písničky tak, aby si užili tu pravou sváteční atmosféru.

„Smyslem koncertů na Štědrý den vždycky bylo společně se potkat. Hlavním motivem koncertu tedy je, aby se Přerováci dopoledne sešli, připili si na zdraví a popřáli si krásné Vánoce. Hudba je spíše na zpříjemnění této chvíle,“ zmínil Dušan Millonig.

Protože zakladatelem tradice štědrodenních koncertů na přerovském náměstí byl známý zpěvák Pavel Novák, chce kapela uctít i jeho. Z pódia tedy zazní jeho písničky jako Nádherná, Pihovatá nebo Hvězdy.

Připomeňte si poslední vánoční koncert Pavla Nováka v roce 2008

„Na Štědrý den jsme nikdy nehráli, ale přijali jsme tuto výzvu, protože je to zase něco jiného a přimělo nás to obohatit repertoár. Určitě se v několika skladbách potkáme i s koncertem, který bude probíhat ve stejné době před Galerií Přerov,“ poznamenal. Hudba bude znít z náměstí až do 12 hodin.