Druhá SPD překročila hranici 15 procent, až na třetím místě skončilo uskupení Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti, které získalo přes 13,28 procent.

Čtvrtá je opoziční strana Společně pro Přerov se ziskem 8,83%, pátí jsou Piráti s 8,09 %.

Do zastupitelstva se dostane i uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí se 6,27% a KDU-ČSL (5,30%).

NOVÍ ZASTUPITELÉ v Přerově. Podívejte se, koho jste si zvolili

Ostatní ale mají smůlu. Výsledek komunálních voleb v Přerově rozprostřel síly jinak, než byli voliči dosud zvyklí.

Do zastupitelstva se nedostanou Starostové a nezávislí, kteří měli před čtyřmi lety dva mandáty, ale ani komunisté. Ti skončili podobně jako sociální demokraté pod hranicí pěti procent.

Neuspěla ani nová strana Srdce Přerova se ziskem necelých 2 procent.

Výsledky voleb v Přerově ZDE

Vrána: Chci být akční primátor a v kontaktu

Hnutí ANO obměnilo v Přerově lídra a o post primátora se bude tentokrát ucházet Petr Vrána, který je poslancem. Ten je s výrazným náskokem hnutí ANO spokojen a už dříve avizoval, že by chtělo obsadit křeslo primátora.

O případné koaliční spolupráci chce jednat se všemi stranami. Debaty o příštím složení radnice začnou už v sobotu večer.

„Děkuji voličům i našemu týmu. Chtěl bych aleocenit kandidáty všech stran za to, že šli do voleb, vystoupili z komfortu svého domova a anonymity sociálních sítí a rozhodli se jít s kůží na trh,“ reagoval na výsledek voleb Petr Vrána.

Přerov podle něj musí napnout síly k vyřešení zásadních problémů, které město dlouhodobě trápí.

„V příštím volebním období nás čeká několik důležitých témat - hojně diskutované využití hotelu Strojař, otázka bezpečnosti Přerova, ale i odpadového hospodářství. Uzavřeli jsme desetiletou smlouvu se společností Veolia a víme, že v příštím roce nedojde k dramatickému navýšení ceny tepla pro občany, takže alespoň jedna dobrá zpráva v době, kdy se lidé obávají vysokých cen energií,“ dodal.

A jaký by chtěl být primátor?

„Chtěl bych být hodně v terénu, mluvit s lidmi a komunikovat s nimi o problémech. Chtěl bych se setkávat s hasiči, městskou policií, být akční a zůstat v kontaktu s občany,“ nastínil Petr Vrána.

SPD: Lidé mají dost této vlády

Druhou nejsilnější stranou je v Přerově SPD, která se může pochlubit dvojciferným výsledkem.

„Nebudu skromný a řeknu, že jsem takový výsledek čekal. Lidé už mají dost této vlády, což se odrazilo i na výsledku komunálních voleb. Očekával jsem i to, že bude hnutí ANO jednoznačným vítězem,“ komentoval výsledky lídr SPD v Přerově Dan Chromec.

Zácha: Odraz celostátních preferencí

Třetí nejúspěšnější stranou je Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti s lídrem Michalem Záchou. I když si strana na své konto připsala přes 13 procent, očekávání byla zřejmě trochu větší.

„Do výsledku voleb se promítá celostátní politika, to znamená celostátní preference, ať už hnutí ANO nebo SPD Tomia Okamury. Samozřejmě se promítá i komunální vliv a je patrné, že lidé vybírají jednotlivce, a je to takzvaně prokřížkované. Co se týče celkového výsledku voleb v Přerově, možná jsme u některých uskupení předpokládali větší procentuální zisk,“ zhodnotil Michal Zácha.

Strana je podle něj připravena jednat o koaliční spolupráci, pokud bude oslovena vítězem.

„Pořád říkám, že komunál je o lidech a jakékoliv animozity musejí jít stranou. Měli bychom jednat ve prospěch města, to je důležité,“ řekl.

SpP: Těšili jsem se na lepší výsledek

Čtvrté místo si na své konto připsala opoziční koalice Společně pro Přerov. Její lídr Jan Horký se ale netají zklamáním.

„S výsledkem spokojeni nejsme, protože jsme se těšili na lepší výsledek. Nicméně je vidět, že promítnutí celostátní politiky na místní úroveň bez znalosti komunálních problémů je drtivé a bojím se, že se to Přerovákům nevyplatí,“ uvedl Jan Horký.

Piráti skončili pátí a se ziskem 8 procent jsou spokojeni.

„Velké poděkování patří našim voličům, poprvé jsme se totiž dostali do zastupitelstva jako samostatný subjekt. Jsme připraveni vyjednávat s vítězem voleb o případné koalici, protože nám na změně Přerova opravdu záleží,“ řekla Lenka Jüngling, jednička kandidátky Pirátů.

