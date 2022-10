Podle dosavadního vývoje bude v Přerově hnutí ANO vládnout další čtyři roky se stranou Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti.

Debaty o třetím možném spojenci jsou zatím otevřené - koalice v tomto složení má totiž devatenáct mandátů.

„Včera večer, když bylo sečteno sto procent hlasů, nás oslovila jako první ODS, se kterou jsme už jednali. V tuto chvíli můžu říct, že jsme dospěli k dohodě, že chceme spolupracovat a společně vést město,“ informoval lídr hnutí ANO Petr Vrána.

„Početně nám to dělá devatenáct mandátů, což je nadpoloviční většina. Není úplně těsná, se kterou jsme vládli po celé čtyři roky společně s KDU-ČSL. Náš záměr ale je, aby to nebyla dvojkoalice, ale abychom přibrali ještě jednoho partnera a stabilita koalice byla větší," přiblížil lídr přerovského ANO.

Na neděli odpoledne má naplánovaná další jednání.

"Začínáme kolečko vyjednávání se všemi, kteří si o to řeknou, a řekly si o to všechny politické subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. První jednání bude se zástupci koalice Společně pro Přerov a Pirátů - ti by měli dorazit společně, pak budeme jednat s KDU-ČSL, stranou Za prosperitu Přerova a jeho místních částí a také s SPD,“ dodal.

Vítězné hnutí ANO v Přerově porazilo zbytek pelotonu s výrazným náskokem a ziskem 33,71 procent.

Druhá SPD překročila hranici 15 procent, až na třetím místě skončilo uskupení Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti, které získalo přes 13,28 procent.

Čtvrtá je opoziční strana Společně pro Přerov se ziskem 8,83%, pátí jsou Piráti s 8,09 %. Do zastupitelstva se dostane i uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí se 6,27% a KDU-ČSL (5,30%).

