Atmosféra ve volebních místnostech byla krátce po otevření optimistická. Přispělo k tomu určitě i slunečné počasí, díky kterému spojili zejména senioři občanskou povinnost s procházkou.

„Jsem tu, na chatu jsem neodjela,“ smála se starší žena, která podle svých slov volí stále stejnou stranu. „Ani letos neudělám výjimku a nikdo mě o změně nepřesvědčí,“ dodala.

„Volím furt sum furt, pořád stejně - tak jako manžel, tak i já,“ řekla rázně také paní Milada z Přerova

Především mladí lidé se ale netajili touhou po změně.

„Jdu volit, protože chci, aby se tu něco změnilo - vzhled města i život v něm,“ řekla mladá žena.

„Chceme, aby město přestalo umírat. Protože se vylidňuje a vymírá, inteligentní a vzdělaní lidé odcházejí, zůstává tady ten zbytek a na tom městě je to strašně poznat,“ vyjádřil svůj názor Petr Tichý z Přerova.

Volební účast je první den podle členů okrskových komisí slušná.

„Vždycky po druhé hodině chodí lidí nejvíce, takže jsme spokojení. V jednom případě už jsme zajišťovali přenosnou urnu pro staršího člověka, který nás o to požádal,“ řekla Erika Maňáková z volebního okrsku číslo 28 v budově Vysoké školy logistiky.

„Účast je solidní. Když bylo deset minut po druhé, měli jsme deset voličů, takže to bylo krásné - každou minutu přišel jeden. Později se to už většinou rozmělňuje,“ zmínila Gabriela Jarošová, předsedkyně volebního okrsku číslo 12, který je v budově Základní školy B. Němcové.

„My máme vždycky největší počet přihlášených osob, proto nám to počítá nejmenší procento – v našem okrsku totiž volí lidé, kteří mají adresu trvalého pobytu v Bratrské ulici 34, což je adresa magistrátu,“ dodala jiná členka komise.

ANKETA: Koho byste chtěli za primátora Přerova?

Preference napříč stranami

Přerované mohou zamířit jako obvykle do volebních místností v jednapadesáti okrscích, a to v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

„Lidé je najdou na obvyklých místech. Jediná změna čeká voliče, kteří byli zvyklí hlasovat v budově Meopty. Kvůli rekonstrukci nebude otevřená volební místnost v Meoptě a místo toho mohou voliči hlasovat v budově Mostu k životu na adrese Bohuslava Němce 4,“ řekl Pavel Šlesinger, vedoucí oddělení spisové služby a voleb přerovského magistrátu.

Komunální klání je specifické v tom, že lidé můžou vhodit hlas do urny pouze v místě trvalého pobytu a ve stanoveném okrsku - voličské průkazy proto nebudou vydávány.

„Hlasovat není možné ani v nemocnici nebo zařízení sociálních služeb, pokud zde volič nemá trvalý pobyt,“ upřesnil Pavel Šlesinger.

Pokud je někdo imobilní a nechce promarnit svůj hlas, může požádat o zajištění přenosné urny.

„Lidé se mohou obrátit buď nyní na město nebo v době konání voleb na příslušnou okrskovou komisi. Neměl by to být ale člověk, který je v karanténě kvůli covidu,“ doplnil.

Voliči při rozhodování o budoucím složení obecního zastupitelstva nemusejí vybírat pouze jednu stranu, ale mohou dát preferenční hlasy kandidátům napříč všemi stranami. Celkově tak mohou hlasovat až pro pětatřicet osob.

Strach tudy procházet. Bezpečnost jako volební téma Přerova

Jedenáct stran a hnutí

O přízeň voličů se v Přerově uchází jedenáct stran a hnutí - KDU-ČSL a TOP 09, Piráti, Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, Svoboda a přímá demokracie (SPD), ANO 2011, Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti, KSČM, Společně pro Přerov, Srdce Přerova, Česká strana sociálně demokratická a STAN. Je to méně než před čtyřmi lety, kdy kandidovalo dvanáct stran.

Na podzim roku 2018 přišlo v Přerově k volbám 38,95% lidí. Komunální volby tehdy vyhrálo hnutí ANO, které získalo 24,34% hlasů, druhá skončila ODS s 15,20%, na třetím místě byla koalice Společně pro Přerov a Piráti s 11,47%.

Čtvrtou nejúspěšnější byla strana Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, která získala 10,81%. Do zastupitelstva se dostali i komunisté s 9,33%, kteří skončili pátí, ale také SPD Tomia Okamury (7,16%) a Starostové a nezávislí (6,28%). KDU-ČSL získala 5,90%.

U voličů zcela propadla ČSSD, která se do zastupitelstva naopak nedostala. Radniční koalici v Přerově uzavřely ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09 - křeslo primátora získalo hnutí ANO.