„V našich sbírkách jsou opravdové klenoty - například originál svatební smlouvy J. A. Komenského a jeho první manželky Mandaleny Vizovské, která z Přerova pocházela. Vlastníme ale i bohaté školské sbírky, které se zaměřují na školní pomůcky, nábytek a učebnice,“ přiblížil ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.

Autobusové zastávky v Přerově ozdobily Komenského motivy

Kartograf

Muzeum Komenského v Přerově vlastní také unikátní soubor knih. Pokud jde o takzvaná komeniana, která se zabývají nejrůznějšími souvislostmi života J. A. Komenského, těch jsou zde téměř tři tisíce. Starých tisků do roku 1800 asi sto padesát.

„Pokud bych měla zmínit rarity, tak je to třetí díl spisu Smutný hlas, který se jmenuje poeticky Řvaní hrdličky ve skalních rozsedlinách. Ten máme na území České republiky pouze my v Přerově, stejně jako první vydání díla Schola ludus, které vyšlo v maďarském Sárospataku,“ upřesnila komenioložka a kurátorka výstavy Helena Kovářová. Muzeum vlastní i kolekci Komenského učebnic Brána jazyků otevřená a Svět v obrazech.

Kartografická činnost není příliš probádanou oblastí Komenského díla.

„Výstavou Kartograf Jan Amos Komenský jsme se zaměřili na vydání Komenského mapy Moravy z roku 1627, které se v odborné literatuře říká přerovský výtisk. Návštěvníci zde spatří třináct z patnácti možných typů různých odvozenin Komenského mapy. Uvidí i příběh, jak mapa žila - kdo všechno ji kopíroval, jak ji v minulosti zdobili,“ přiblížila Helena Kovářová.

„Na výstavě je i spousta interaktivních prvků, takže si lidé mohou nejen číst, ale i hrát, můžou si skládat nebo kreslit. Je zde i 3D haptický model Komenského mapy,“ doplnila.

Dílo učitele národů zachycuje netradiční formou také druhá výstava v prostorách zámku - Cesta světla očima dětí. Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy B. Kozánka zpracovali téma Komenský originálním způsobem.

„Na výstavě je zastoupena spousta technik - jsou tady grafické a malířské práce, keramika, ale i papírořezy, koláže nebo tisk na textil. Vytvořili jsme také keramické lodě a rozšířili je o světlo, které z nich vychází. Součástí expozice jsou i nevšední vitráže na chodbách zámku, které chodbu barevně ozvláštní a prosvětlí,“ popsala Světlana Lašáková, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ B. Kozánka.

Přerov bude vzpomínat na učitele národů u sochy Komenského

Nová publikace

U příležitosti Komenského jubilea vydalo muzeum také novou publikaci, jejíž autorkou je Helena Kovářová. Má název Přerovem po stopách Komenského a mapuje místa ve městě, která jsou spjatá s osobností učitele národů - ať už jsou to pomníky, sochy nebo třeba Památník jednoty bratrské v ulici Na Marku.

Právě v těchto místech učinili archeologové v letech 2012 až 2013 unikátní objev - odkryli základy kostela a bratrské školy, ve které Komenský působil. Na objev, který se zapsal do historie, vzpomíná archeolog Zdeněk Schenk.

„Když jsme tehdy s Honzou Mikulíkem a dalšími archeology učinili ten velký objev, zažívali jsme pocity euforie, protože jsme si uvědomovali obrovský historický význam tohoto místa. Podařilo se nám odkrýt základy bratrského sboru a modlitebny jednoty bratrské v Přerově, ale i bratrské školy, ve které studoval a později působil jako učitel Jan Amos Komenský,“ zmínil Zdeněk Schenk.

„Každý přerovský patriot, který se projde po autentické dlážděné uličce, oddělující bratrský sbor od školy, by se měl na chvíli zastavit a uvědomit si, že po ní každý den kráčel Jan Amos Komenský během svého působení v Přerově. A na to by měl být každý Přerovan hrdý,“ dodal.