„Přijeli jsme až z Českých Budějovic, protože nevynecháme žádný jejich koncert. Je to veselá muzika a vždycky se dobře pobavíme,“ svěřila se třiasedmdesátiletá paní Libuše, která Kollárovce objevila na TV Šlágr.

Dobří muzikanti a pěkní chlapi

Do Přerova přijela na koncert se stejně starými kamarádkami. „Jsou to pěkné písničky od srdce a chlapci jsou to šikovní,“ dodala.

Obrovský zájem o vystoupení Kollárovců potvrdil i ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček, který měl při výběru kapely šťastnou ruku.

Telefon drnčel pořád

„V minulých dnech jsem měl spoustu telefonátů od lidí, kteří se do Přerova chystali speciálně kvůli nim. Někteří mi volali i v noci a ptali se, jestli koncert v Přerově opravdu bude,“ popsal Macíček.

Další příležitost vyrazit na koncert Kollárovců budou mít fanoušci už 31. srpna, kdy kapela vystoupí v Hustopečích nad Bečvou během tradičních Hustopečských dnů.

