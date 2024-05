„Přešli jsme do formy spolku, což legislativně funguje tak, že je zde asi stovka registrovaných členů, kteří si mohou odebrat zboží na své jméno,“ vysvětluje Aneta Marečková, která zajišťuje výdej sortimentu.

Regionální produkty hrají prim

Ve výdejně zákazníci seženou produkty od místních výrobců. „Mouku bereme z Věrovan, k dostání jsou i obiloviny, těstoviny, sušené ovoce, luštěniny nebo bezlepkové obiloviny. Z Rožnova bereme pohanku, jáhly a rýži. Sortiment je pestrý - od středomořské soli a koření až po čokoládu v bio kvalitě od farmáře z Vysočiny,“ líčí.

Stáčená drogerie

K mání je i stáčená drogerie od české značky Tierra Verde, což je ekologická přírodní drogerie. „Lidé tu tedy pořídí třeba máchadlo prádla, prací gel, mýdlo, šampony nebo sprchový gel,“ vyjmenovává.

Velmi oblíbené jsou u zákazníků bedýnky se zeleninou, kterou do výdejny dováží soukromý pěstitel.

„Spolupracujeme s panem Špunarem z Brodku, který sem zaváží bedýnky se zeleninou a lidé si je mohou ve čtvrtek vyzvednout. K dostání je vždy sezonní zelenina - na jaře jsou to ředkvičky, saláty, jarní cibulka, pažitka a bylinky, přes zimu zase věci, co se dají uskladnit - jablka nebo kořenová zelenina. V létě přijdou na řadu cukety, papriky a rajčata, na podzim dýně,“ doplňuje.

V obchůdku se konají i scuky

Prostory na náměstí Svobody slouží ale i pro takzvané „scuky“. „Scuk funguje tak, že si člověk přes internet Scuk.cz nakoupí od farmářů z celé republiky různé zboží, ať už jsou to mléčné výrobky, maso, ovoce nebo zelenina. Scuk to vyřeší logisticky - to znamená, že doveze všechny výrobky na jedno výdejní místo, které je zde. Já pak produkty roztřídím koncovým zákazníkům. Když k nám lidé přijdou, předám jim už hotovou bedýnku nebo krabici s věcmi, které si objednali,“ popisuje mladá žena.

Spolek funguje na bázi dobrovolnictví

Spolek funguje na bázi dobrovolnictví. „My všichni, ať už obsluhujeme ve výdejně, nebo se staráme o management a nakupování surovin, to děláme ve svém volném čase. I proto je otevírací doba pouze omezená,“ vysvětluje.

V přerovském obchůdku je otevřeno od úterý do čtvrtka od 15 do 18 hodin, v pátek od 9 do 12 hodin.

V přerovské výdejně je otevřeno od úterý do čtvrtka od 15 do 18 hodin, v pátek od 9 do 12 hodin. „I na základě toho je to finančně udržitelné, protože platit stálého zaměstnance je pořád nemožné. Aktivně pomáhajících je osm lidí a aktuálně máme 106 členů,“ podotýká.

Mottem Kolibřího Bezobalu je: „Dělám, co můžu“. „Vychází to z povídky o kolibříkovi, který se po vypuknutí požáru v pralese snaží uhasit požár tím, že nosí vodu ve svém zobáku, i když je to utopické. Celá filozofie je tom, že se člověk při bezobalovém způsobu nakupování snaží vyprodukovat co nejméně odpadů - děláme tedy, co můžeme,“ uzavírá Aneta Marečková.