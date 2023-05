Stavba dálnice D 55, která tento týden odstartovala v úseku mezi Olomoucí a Kokorami, přinese v budoucnu obcím na trase výraznou úlevu. V Kokorách, které už teď zápasí s neúnosnou dopravní zátěží, se ale obávají dalšího zhoršení situace. Snahou je, aby začal řidiče, kteří nedodržují rychlost v obci, co nejdříve krotit radar.

„Je super, že se konečně začalo stavět, ale obáváme se výrazné dopravní zátěže. Po dokončení první etapy stavby dálnice D 55, kdy ta přerovská bude teprve ve výstavbě, se bypassem z budoucí odpočívky Majetín převede doprava před Kokory zpět na silnici první třídy. Tato část nám tedy neodlehčí, spíše naopak,“ vyjádřila své obavy starostka Kokor Jana Habáňová.

Podle ní je už dnes intenzita dopravy v obci velká. „Denně naší obcí projíždí kolem 15 tisíc aut. Ze statistiky přitom víme, že více jak padesát procent z nich překračuje povolenou rychlost. Proto nyní intenzivně řešíme možnost umístění radaru, který by si na neukázněné šoféry posvítil,“ řekla starostka.

V Kokorách se kvůli nadměrné dopravě rozhodli dokonce zřídit funkci obecního strážníka, který dohlíží na bezpečnost.

„Podle měření, která v tomto úseku probíhala, projíždí obcí až 15 tisíc aut denně. Frekvence nákladních aut a kamionů je značná a řidiči nerespektují rychlost,“ popsal obecní strážník Oldřich Boudník.

Podle něj je provoz nejhorší ráno, když jdou děti do školy. „Máme v obci světelný přechod, který využívají převážně chodci. Stojím u přechodu půl hodiny předtím, než jdou děti do školy. Bývám tedy často svědkem toho, že řidiči jezdí na červenou i na přechodu. V mých silách je s tím něco dělat. Využívám technických prostředků, a to konkrétně malé kamery, kterou mám na těle. Oznámení poté posílám na magistrát,“ popsal Oldřich Boudník. Neukázněným řidičům hrozí za přestupek pokuta.

Podle něj by radar v obci výrazně pomohl. „Jako obecní policie můžeme pouze dělat dohled a dávat tak řidičům jasně najevo, že tam jsme,“ poznamenal.

Stavba úseku dálnice D 55 z Olomouce do Kokor slavnostně začala tento týden. Zhotovitelem stavby za zhruba 1,95 miliardy korun je společnost Eurovia a hotovo by mělo být koncem roku 2025.

Pro Kokory to ale znamená, že bude dálnice D 55 končit v obci. Místní tedy čekají tři perné roky, než bude v roce 2028 hotový zbylý úsek autostrády do Přerova.

„V současné době prochází silnice I/55 obcí a nemyslím si, že by tento dálniční úsek mezi Olomoucí a obcí Kokory přilákal další řidiče navíc. Samozřejmě, není to příjemná situace,“ připustil Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

„Chtěli jsme to stavět najednou, to byl původní plán. Zdržení, které nastalo kvůli odvolání obce Rokytnice a řešení u soudu, nás zbrzdilo natolik, že zde máme dvouleté zpoždění,“ konstatoval.