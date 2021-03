Většinu akcí v obci zrušila pandemie koronaviru. Plánujete něco na letošní rok, nebo jste rezignovali?

Teď je u nás docela smutno. Nepořádáme nic, přestože v dobách, kdy to šlo, jsme tady měli spoustu akcí - od fašanku, během kterého prošel vesnicí průvod masek, přes hodové slavnosti až po příjezd svatého Martina na bílém koni s lampionovým průvodem a nebo adventní trhy. Jsme rádi, že se nám loni podařilo uspořádat alespoň hodové slavnosti, které se konaly v polovině srpna. Snad se nám je podaří zorganizovat i v letošním roce a situace se trochu zlepší. Některé zaběhnuté akce během pandemie mění svou podobu, a ne vždy je to jen na škodu. Předpokládám, že i letošní Velikonoce budou stejné jako ty loňské, kdy jsme se docela dobře pobavili. V Kokorách vyrážejí vždy na Velikonoce do ulic chlapci s hrkači. Loni jsme se ale připojili k celorepublikové výzvě, a každý, kdo chtěl, vyšel ven před dům. Kdo neměl vlastní hrkače, ten tloukl třeba vařečkami do hrnců nebo kuchyňského prkénka. Zapojila se celá obec – maminky, babičky, tatínci i dědečci - a bylo to slyšet po celé vesnici. Věřím, že si to i letos zopakujeme.

Kokory lidé většinou míjejí, protože jsou na hlavní trase mezi Přerovem a Olomoucí. Na co byste nalákala nahodilého návštěvníka, který projíždí kolem?

Je tu krásná příroda, takže určitě stojí za to vystoupit z auta a udělat si malou procházku po vesnici. Máme tady velmi pěkný rybník, obecní háj ve směru na Žeravice, jsou zde i turistické trasy. Když návštěvníci vyrazí lesem po turistické trase, mohou se zastavit i u odpočívky a památníku. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, lidé si mohou prohlédnout i barokní kapli svatého Františka Xaverského, kterou nyní čeká oprava střechy. Zajímavostí je rovněž historický pivovar, který ve druhé polovině 19. století zbudovali jezuité. Kolem pivovaru pravděpodobně vedla i původní cesta od Přerova na Olomouc, o čemž svědčí i nízká popisná čísla v okolí. Pivovar i se sladovnou byly později v majetku panství rokytnického - baronů Eichhoffů, a to až do roku 1916, kdy celý objekt zakoupil Ladislav Šilhavý z Přerova.

S pomocí dotace se nám nyní podařilo provést demolici bývalé sladovny pivovaru, která byla v dezolátním stavu. Na jejím místě je teď krásný park. Lidé se mohou v obci zastavit i u památníku obětem první světové války a připomenout si americké letce, kteří zahynuli při pádu bombardéru během největší letecké bitvy konce druhé světové války nad Hanou. Americký letoun spadl nedaleko naší obce.

Promítla se koronavirová krize do plánovaných investic? Co se podařilo, a co jste naopak museli odložit?

Situace státu ovlivnila každou obec, ale vláda zatím plní své sliby a snaží se to obcím vracet formou dotací. Poctivě jsme si připravovali projekty a žádali o dotace, takže jsme je dostali. Spoustu věcí jsme tedy mohli spravit. O další finance jsme žádali koncem loňského roku, takže teď netrpělivě čekáme na rozhodnutí, abychom věděli, jakým způsobem dál pokračovat, protože bez dotačních peněz tyto projekty realizovat nejde.

Co je největší investiční prioritou?

Největším projektem je rekonstrukce Základní školy v Kokorách, která probíhá po etapách. Budova byla postavena v roce 1925 a zanedlouho oslaví sto let. Větší investice do oprav byly ale realizovány před čtyřiceti lety, kdy se měnila technologie vytápění, a v minulých letech jsme prováděli jen drobné udržovací opravy. V rámci rekonstrukce se nám teď podařilo vyměnit stará okna za nová plastová, upravit vstupní dveře a zateplit fasádu. Protože má budova speciální rondokubistické prvky, bylo nutné najít společnost, která dokáže zhotovit repliku těchto prvků. Opravou prošlo i vstupní schodiště a dělala se klempířina. Doplňovali jsme rovněž retenční nádrž na zachycení dešťové vody. Na letošní rok plánujeme opravy opěrných zídek, oplocení a prostranství v okolí školy. Čekáme také, jestli se nám podaří získat dotaci na rekonstrukci školního hřiště. Původní hřiště s pískovým povrchem by tak nahradilo krásné atletické, které by sloužilo pro výuku tělesné výchovy. Momentálně zpracováváme projektovou dokumentaci na třetí a doufám, že už poslední fázi rekonstrukce školy, a tou je kompletní překopání elektroinstalace a rozvodů. Je potřeba předělat suterén a šatny, které jsou čtyřicet let staré, ale v plánu je i školní jídelna. To nás tedy teď čeká.