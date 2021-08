Pět bylo málo, dav si žádal víc. Předání hodového práva sledovala na hlavním kojetínském náměstí spousta lidí, kteří se docela bavili. Zvláště při tradičním vyplácení starosty na gatě.

"Málo, přidééé," hromově znělo z davu po poslední ráně a vykonavatel rozsudku poslechl a jednu přidal. "Bela zaslóžená, ty chodníky só fakt v dezolátním stavu," uznal starosta Leoš Ptáček, jenž se musel veřejně zpovídat a zdůvodňovat nesplněné sliby.

Hanácká chasa mu dávala za vinu desetiletí neudržované chodníky. "Vy si vydláždite náměstí a okolí polikliniky, ale pro nás obyčény ledi nehnete prstem. My, co žijeme jakoby v podzámčí, abychom si nohe zlámale. Je to hrůza. Napřéklad Vyškovská je jak Tatry," vyčítal prvnímu muži radnice stárek. "Taky je tak krásná?" odvětil pohotově starosta a měl štěstí, že vykonavatel trestu nebyl v jeho blízkosti.

Tradiční hodové slavnosti mají v Kojetíně dlouhou historii. Jízdy králů se konaly již na sklonku devatenáctého století. Trochu pozapomenutou akci vrátily do plného lesku hanácké a národopisné soubory v devadesátých letech minulého století. Do Kojetína se pravidelně sjíždějí Hanáci z blízkého i vzdálenějšího okolí a podobné je to i s návštěvníky.

"Jezdíme sem pravidelně a vždycky se dobře pobavíme. Hanácké kroje jsou pestré a bohaté, stejně jako zdejší kraj," komentovala Milada z jižní Moravy, která korzovala po náměstí s celou rodinou.