Kojetín zaplaví krojovaní, město si na hody připomene výročí

Nadcházející víkend se v Kojetíně uskuteční tradiční hody. Co do počtu krojovaných, jde o největší akci na Přerovsku. Třídenní veselice nabízí pestrý program pro všechny věkové kategorie a vyznavače různých hudebních žánrů a příznivce různorodé zábavy. Chybět nebudou pouťové atrakce, bohaté občerstvení a k vidění bude řada výstav. Na hody si město letos připomene významné výročí, a to 790 let od první písemné zmínky.

Starosta Kojetína na Ječmínkově jízdě | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová