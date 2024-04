Město vsadilo na vizuálně nevšední stavbu. „V centru města se snažíme jít vždy do zajímavé a osobité architektury. Samozřejmě, že to bude stát nějaké peníze, ale tato budova bude lidem sloužit několik desítek let. Zvolili jsme renomovaného projektanta z Pelhřimova, který má za sebou několik realizací,“ shrnul Ptáček.

Halu bude vhodná pro různá sportovní odvětví

Co všechno zimní aréna v Kojetíně nabídne? „Nejedná se o klasický zimní stadion s hokejovou plochou. Ta bude zmenšená a přesný rozměr je 20 x 40 metrů. Hala bude sloužit jako tréninkové hřiště pro hokejisty, amatérské hraní a veřejné bruslení,“ přiblížil.

V Kojetíně začne už v létě stavba zimní arény.Zdroj: Deník/VLP Externista

Součástí zimní arény je i zázemí v podobě šaten, sociálního zařízení, sprchy, k dispozici bude také služba pro půjčování bruslí a prostor pro rolbu. „Recepci s posezením mohou využít maminky s dětmi, které přes prosklenou stěnu uvidí na své ratolesti při bruslení na ledě,“ zmínil.

Hala bude multifunkční a využijí ji také ostatní sportovci a veřejnost. „Reálně počítáme s florbalem, malou kopanou, in-line bruslením, možná i nohejbalem nebo volejbalem,“ podotkl starosta. Stavba arény přijde na 80 milionů korun a město už má připravenou žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu.

Provoz bude vyžadovat značné náklady

Opoziční zastupitelé ale nákladný projekt vnímají rozpačitě. „Kojetín má kolem šesti tisíc obyvatel. I když to nebude plnohodnotný stadion a vznikne jen menší ledová plocha, finanční náklady jsou značné. Podle mě taková investice do Kojetína nepatří, takový je aspoň názor opozice. Ptali jsme se v okolních městech - ve Vyškově, Prostějově a v Přerově, a ta mají problém ufinancovat provoz ledové plochy - jak po stránce energií, tak osvětlení nebo výroby ledu. Jsou to pomníčky vedení města a budoucí zastupitelé budou za pár let řešit, jak utáhnout provoz,“ soudí třeba Jaroslav Minařík, opoziční zastupitel za KDU-ČSL.



Ani veřejnost nevnímá jen klady a lidé o problému bouřlivě debatovali na facebookovém fóru Kojetínské novoty. Mnozí si myslí, že problém ufinancovat provoz sportovišť mají i větší města.

„Jak jsou kluziště a kryté bazény ekonomicky náročné, na to se stačí zeptat v Kroměříži nebo Přerově. Stojí je tam jen provoz miliony měsíčně, a to jsou čtyřikrát až pětkrát větší města,“ namítl v diskusi jeden z občanů. „Kým bude využíváno, když většině děcek stačí ta chvíle, kdy jsou zamrzlé rybníky, a hlavně je to zdarma,“ soudí zase Lenka Vágnerová.