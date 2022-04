„Na pamětní desce nejsou hrdinové. Jsou to oběti tehdejšího režimu. Nevěděli, zda zvítězí či ne, byli jen figurami na válečném poli a plnili rozkazy. Je to vzpomínka na všechny vojáky, kteří museli proti své vůli odejít od rodin na frontu a tam zemřít, protože to někdo z mocných chtěl. Ať je tato pamětní deska vzpomínkou na všechny kojetínské občany, kteří položili své životy ve Velké válce,“ řekl během pietního aktu na místním hřbitově Miloš Krybus.

Ten zasvětil pátrání po kojetínských rodácích, kteří za války zemřeli, řadu let. Mravenčí práce se ale vyplatila.

„V minulých letech jsem byl téměř stálým návštěvníkem přerovského archivu v Henčlově. Dost mi pomohlo i to, že spousta věcí vyšla v digitální podobě - například matriky polních nemocnic, v nichž jsem dohledal, kdo a jak byl zraněn či na co zemřel. To byla velká výhoda,“ shrnul.

Svého prastrýce Metoděje Krybuse „našel“ po pěti letech intenzivního pátrání.

„Denně jsem byl na internetu a pátral po jeho osudu. Nakonec jsem zjistil, že je pochovaný na malém hřbitůvku v Brazzanu u města Cormóns na severu Itálie. Bojoval na Piavě a v roce 1918 se podobně jako další tisíce vojáků nakazil malárií. Zemřel v polním lazaretu u města Cormóns a byl pohřben právě v Brazzanu. Tak jsem se do Itálie vypravil a navázal tam kontakty,“ zmínil.

Obří stavba Amazonu v Kojetíně: podívejte se na exkluzivní fotky zevnitř

Ještě kluci i chlapi od rodin

Badatel Miloš Krybus chce v nové publikaci s názvem Zapomenutí vojáci přiblížit osudy všech vojáků, kteří se narodili v Kojetíně a zemřeli v rakouské uniformě - buď padli v boji, byli zajati, zraněni nebo zemřeli v lazaretech.

„Musel jsem projít zhruba 250 jmen a najít ty správné, protože přes Kojetín přešla spousta vojáků, kteří sem ani nepatřili. Nakonec jsem se dostal na číslo 96,“ řekl.

Někteří vojáci zahynuli na dnešním území Polska, Srbska, Rumunska či Ukrajiny, jiní při bojích v Itálii.

„Jejich osudy jsou stejné, protože končí smrtí - jsou to vojáci, kteří byli svobodní a narukovali v osmnácti letech, protože armáda neměla vojáky. Padli tam ale i starší chlapi od rodin,“ vylíčil.

Atraktivní oázu už plní voda. Takto teď vypadá nové biocentrum v Kojetíně

Téma je i dnes stále živé. Po odvysílání televizní reportáže o válečných osudech kojetínských rodáků se na ředitelku zdejšího Městského kulturního střediska Hanu Svačinovou obrátili příbuzní jedné z obětí.

„Kontaktovala nás paní až ze Strakonic a ptala se, jestli je na pamětní desce i jméno Josef Voráč, což byl dědeček jejího manžela. To jméno na ní skutečně je, a tak si vzali kontakt, aby si mohli doplnit další informace,“ uvedla Hana Svačinová.

Kojetínský starosta Leoš Ptáček během odhalení pamětní desky ocenil badatelskou práci Miloše Krybuse. V dnešní době má podle něj téma ještě jeden rozměr. „Všichni dobře víme, kolik hrůzy se teď děje na východ od nás, a kolik lidí po mnoha letech zažívá válečné útrapy,“ řekl starosta.

Ten je rád, že mohou obyvatelé Kojetína po více než sto letech důstojně uctít památku padlých vojáků. Pamětní deska obětem první světové války totiž ve městě chyběla. „Po více než sto letech lze konstatovat - pozdě, ale přece. Pozdě, ale přece uctíváme památku našich významných rodáků, kteří padli, abychom my mohli žít v míru,“ uzavřel starosta.

V Kojetíně byl internační tábor pro Němce a kolaboranty. Jak fungoval?

Osudy dvou rodáků z Kojetína, kteří zemřeli ve Velké válce

Jaroslav Spáčil

Narodil se v Kojetíně dne 31. ledna 1898 v domě číslo 62, stojícím dříve na Pivovarském náměstí, dnes je na jeho místě postaven nájemní dům a náměstí je pojmenováno po prezidentovi Dr. E. Benešovi. Jeho otec Jaroslav Spáčil byl krejčím v Kojetíně a matka Josefa byla dcerou Františka Dragouna, obuvníka v Kojetíně. Rodiče se vzali dne 11. ledna 1897. Měl ještě tři sourozence, a to bratra Viléma, narozeného dne 18. ledna 1903, dále sestru Anežku, narozenou dne 3. ledna 1905 a další sestru Boženu, která se narodila dne 9. května 1907, ale záhy dne 25. února 1908 zemřela. Vyučil se zámečníkem a byl svobodný.

Do války byl odveden pravděpodobně v dubnu roku 1916, kdy byli odváděni osmnáctiletí rekruti. Zařazen byl k 54. Pěšímu pluku, 5. Setnině (IR Nr. 54, 5. Kompanie) do Olomouce. Tento pluk dlouhodobě operoval na ruské frontě v Haliči a polovině roku 1917 byl podřízen 9. Pěší brigádě (IBrig Nr.9), která patřila pod velení 5. Pěší divize (ID Nr.5), která byla součástí 3. Armády (3. Armee). 3. Armáda byla včleněna pod Skupinu armáda Böhm-Ermolli (Heeresgruppe Böhm-Ermolli), která operovala na ruské jižní frontě. V červenci 1917 rakouská vojska začala ofenzívně tlačit ruskou armádu směrem na východ. Jednotky 3. Armády vyrazily 27. července 1917 z města Kolomea (ukr. Kolomya) směrem na východ s cílem obsadit město Černovice (něm. Czernowitz, ukr. Chernivtsi) a prostor kolem něho. Po několika střetech s menšími ruskými jednotkami, které měly za úkol zdržovat rakouskou armádu, dorazila dne 3. července 5. Armáda k městu, které bylo v krátkém čase dobito. Již 4. července postupovala 5. Pěší divize s 54. Pěším plukem východním směrem na vesnici Lukavice (něm. Lukawitza, ukr. Lukavytsia), vzdálené zhruba 15 kilometrů od města Černovice. V prostoru Lukavice a směrem na sever a jih vytvořila ruská armáda dobře vybavenou zákopovou frontovou linii. Frontový úsek jižně pod vesnicí Lukavice byl posílen 34. Pěší divizí (ID Nr. 34) ze 7. Armády (7. Armee). Tyto dvě jednotky měly na starosti zhruba desetikilometrový frontový úsek, který začínal na severu u řeky Pruth a končil jižním směrem v mírně kopcovitém zalesněném terénu, který mohli ruští vojáci dobře bránit. Vzhledem k účinné obraně ruských vojsk se na celé jižní frontové linii postup rakouské armády zastavil a probíhaly zde pouze lokální vzájemné střety.

V jednom z útoků vojáků 54. Pěšího pluku na výšinu D. La Cruce (rum. Deal La Cruce – Křížový kopec, kóta 264 a 250, 26,072118° v.d., 48,192377° s.š.), několik set metrů jihovýchodně od vesnice Lukavice, vojín Jaroslav Spáčil při útoku, dne 9. srpna 1917, ve věku 19 let, padl. Plukovní matrika uvádí, že byl „ponechán na bojišti následkem ústupu“. Kde jsou jeho ostatky uloženy, není známo. V poznámce jednoho ze Seznamů padlých vojáků je uvedeno, že vojín Jaroslav Spáčil byl držitelem Velké stříbrné medaile za statečnost.

Josef Bosák

Narodil se v Kojetíně dne 3. září 1873 v domě č. 355 v dnešní Olomoucké ulici manželům Josefu Bosákovi, podruhu v Kojetíně, a Marianě, dceři Jana Kraváčka, domkaře z Koválovic. Vyučil se zedníkem se mzdou 5 korun denně. Oženil se dne 10. ledna 1898 v Kojetíně s Františkou, dcerou Františka Kurky, zedníka v Kojetíně, narozenou 24. března 1870.

Měli spolu sedm dětí. Nejstarší dcera Julie se narodila 25. září 1898 a provdala se 11. listopadu 1919 v Kojetíně za Inocence Knapka. Zemřela 30. května 1952 v Kojetíně. Syn Jan, narozený dne 27. prosince 1899, se oženil dne 12. června 1923 v Kojetíně s Marií Hlobilovou, narozenou 23. září 1903 v Kroměříži, dcerou Antonína Hlobila, kameníka v Kojetíně. Byl zedníkem a bydlel v domku na ulici Čsl. legií č. 1018. Syn František se narodil dne 25. července 1901. Dcera Anežka se narodila dne 6. února 1903 a provdala se dne 26. února 1924 do Lobodic. Syn Antonín se narodil 9. prosince 1905 a oženil se dne 9. prosince 1934 v Kojetíně s Marií Macháčkovou, švadlenou v Kojetíně narozenou 26. ledna 1908 v Kojetíně. Dcera Františka, narozená dne 2. září 1907, zemřela záhy dne 3. června 1908. Taktéž dcera Aloisie, narozená dne 21. května 1909, zemřela v mladém věku 8 let, dne 13. května 1917.

Josef Bosák byl do války povolán v hodnosti vojína v roce 1914 do 25. Domobraneckého pěšího pluku, 11. roty v Kroměříži (Landsturm Infanterieregiment Nr. 25, 11. Kompanie, LstIR Nr. 25, který byl zařazen pod Domobraneckou pěší brigádu Rochel, jež byla součástí 106. Domobranecké pěší divizi (Landsturm Infanteriedivision Nr. 106). Divize spadala pod Armádní skupinu Kummer (Armeegruppe Kummer), která byla od září 1914 zařazena pod 1. Armádu (1. Armee) s velením v Krakově. Pluk v rámci 106. LstID se v polovině měsíce září dostal při útoku na ruská vojska na úsek fronty poblíž města Sandoměř (pol. Sandomierz), na pravý břeh řeky Visly (něm. Weichsel), avšak odtud pod silným tlakem ruských vojsk byla rakouská vojska nucena ustupovat směrem ke Krakovu, s úkolem jeho možné obrany. Dne 30. září se 106. LstID spolu s 25. Domobraneckým pěším plukem nacházel severovýchodně od Krakova na soutoku řeky Nidnice (pol. Nidzica) a levým břehem řeky Visly, zhruba 40 km od centra Krakova, kde zaujal obranné pozice k obraně města (20,62° v.d., 50,20° s.š.).

V tomto období, na přelomu měsíců září a říjen 1914, došlo k onemocnění (krank) Josefa Bosáka, zřejmě malárií či jinou infekční nemocí, a následně byl z fronty převezen nemocničním vlakem do

záložní nemocnice ve slovenském Trenčíně (ResSpit. in Trencsén), kde v letech Velké války byla vojenská nemocnice a infekční oddělení, kde se léčili zranění a nemocní vojáci. Zde, na následky nemoci dne 15. října 1914, ve věku 41 let, Josef Bosák, zemřel. Byl pochován následující den, 16. října 1914, na městském hřbitově v Trenčíně pod dnešním sídlištěm Jih (slov. Juh). Později, po zbudování vojenského hřbitova na jaře roku 1915, byly jeho ostatky prokazatelně přeneseny na vojenský hřbitov Trenčín – Zábraní, (18,0721° v.d., 48,8858° s.š.,) v lesíku za ulicí K Zábraniu.

Na vojenském hřbitově na ploše asi 8 tisíc m², jehož majitelem je v současnosti Ministerstvo obrany Slovenské republiky, je pochovaných 771 vojáků, z toho 338 vojáků české, moravské a slovenské národnosti, 24 Italů, 112 Maďarů, 4 Němci, 54 Poláků, 11 Rakušanů, 122 Rumunů, 86 Rusů, 17 Turků a 3 neznámí.

Hřbitov založila rakousko-uherská armáda pravděpodobně v květnu roku 1915, když město Trenčín nesouhlasilo s pochováváním vojáků na městském hřbitově z důvodu možného přenosu různých infekcí na obyvatele města. Na hřbitově byli do roku 1918 pochovávání vojáci, kteří skonali ve vojenské nemocnici, a kde byli soustředěni především vojáci nakažení různými infekčními chorobami, ale i zranění přímo z fronty. Aby se případná infekce nerozšířila mezi civilní obyvatelstvo, po dohodě s armádou byli zesnulí pochovávaní mimo město.

Vojenský hřbitov v Trenčíně - Zábraní je jediným vojenským hřbitovem na území Slovenska, který není přístupný veřejnosti, a to z toho důvodu, že v jeho těsné blízkosti se nachází muniční sklady.

Pozn. V Kartotéce padlých v 1. Světové válce je Josef Bosák uveden chybně jako Boszak Josef, dále je zde chybně uvedeno místo narození. V uvedené obci Kolny, se nikdy jméno Bosák, případně jeho modifikace, nevyskytlo.