Udržování hanáckých tradic a zvyklostí, ale i moderní stavby a dobré dopravní napojení, které do šestitisícového města Kojetín přilákalo takového investora, jakým je společnost Amazon. Podle starosty Leoše Ptáčka bude výstavba nového robotického centra pro region znamenat výrazné hospodářské oživení.

Nová sportovní hala v Kojetíně | Foto: Město Kojetín

Kojetín v posledních letech zkrásněl - nově opravené je náměstí, rekonstrukcí prošlo koupaliště a opravy se dočkala i sokolovna. Můžete vyjmenovat nejvýznamnější investiční akce posledních let?

Kojetín má do budoucna ambice stát se v regionu štikou. Z neatraktivního maloměsta se chceme proměnit v pulzující entitu a já se domnívám, že jsme na nejlepší cestě, abychom to zvládli.