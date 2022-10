„Jednali jsme nepřetržitě od soboty až do čtvrtečního večera, kdy jsme v pozdních večerních hodinách podepsali koaliční dohodu. Všechny strany jednaly se všemi a ve hře byly v podstatě jen dvě varianty - buď řešení se mnou nebo beze mě. Nakonec jsme našli shodu se sdružením Energický Kojetín s podporou hnutí ANO, dále s ODS, a pak se zastupiteli, kteří kandidovali za KDU-ČSL a ČSSD,“ informoval starosta města Leoš Ptáček.

Uzavřená radniční koalice bude mít v zastupitelstvu nadpoloviční většinu jedenácti křesel z celkových jednadvaceti. Starostou se má stát opět Leoš Ptáček, místostarostové budou dva, oba neuvolnění.

Jasný vítěz voleb v Lipníku končí v opozici. Lídr: Obešli nás, nectí vůli voličů

Kandidátem na prvního místostarostu města je Arnošt Petružela, zvolený za ODS, druhým se stane Jaroslav Bělka, jenž hájil barvy KDU-ČSL. V Radě města usednou také Martin Hönig (za ČSSD), Leoš Ptáček (Energický Kojetín s podporou hnutí ANO), a dále Jitka Hálková a Eva Pěchová (obě Kojetín 2022).

Voliči letos rozdali karty jasně - vítězem se stala strana starosty Kojetín 2000, ale oproti výsledku před čtyřmi lety oslabila - získala 26,36% hlasů, což je 6 mandátů.

Druhou nejsilnější stranou byla KDU-ČSL s 18,20% (4 mandáty), dvojciferný výsledek měly i SPD se ziskem 13,66% (3 mandáty) a ČSSD (12,82% a 3 mandáty).

Po dvou mandátech získalo sdružení Energický Kojetín s podporou hnutí ANO (9,20%) a ODS (8,36%). Jedno křeslo obsadí v zastupitelstvu komunisté se ziskem 6,56%.

Stavba obřího centra Amazonu v Kojetíně je hotová. Takto vypadá

Přeskupení sil

V povolebním vyjednávání v Kojetíně nastal obrat - původně se totiž domlouvala koalice ve složení KDU-ČSL, ČSSD, ODS a SPD. Vítěz voleb ale nakonec na svou stranu získal některé „přeběhlíky“. Ve stranách, které končí v opozici, to bude mít dohru.

„Vnitřně cítím z povolebního vyjednávání zmar a podvod na naše voliče. Dostali jsme silný mandát od obyvatel Kojetína, abychom změnili poměry na radnici, ale to se nepodařilo. Chceme proto vyzvat zmíněného zastupitele za KDU-ČSL, který podpořil novou koalici, aby opustil naše řady,“ shrnul lídr kandidátky KDU-ČSL v Kojetíně Jaroslav Minařík.

Uzavřená koaliční dohoda nesplnila ani očekávání ČSSD, která ve městě získala téměř 13%.

„Voliči nějak rozdali karty a my jako zástupci opozice jsme s nimi pracovali tak, že jsme domlouvali koalici s KDU-ČSL, ODS a SPD. Měli jsme schůzi, na kterou byli pozváni jak členové, tak nestraníci na naší kandidátce. Dohodli jsme se, že buď půjdeme do vládnoucí koalice se zmíněnými subjekty, nebo skončíme v opozici. Jediný, kdo to neuposlechl, byl zastupitel Martin Hönig,“ konstatoval Pavel Chovanec z kojetínské ČSSD.

I uvnitř této strany to nyní vře.Na radnici neusedne ani lídr kandidátky kojetínské ODS Jiří Hübner.

„Nové koalice se bude účastnit nezávislý kandidát, který za ODS pouze kandidoval. Já jako člen ODS se nové koalice účastnit nebudu,“ konstatoval Jiří Hübner. Ustavující schůze zastupitelstva se ve městě uskuteční 18. října.

"Starosta je hamižné". Zvýšení daní rozdělilo Kojetín

Daň z nemovitosti

Jedním z hlavních předvolebních témat bylo v Kojetíně zvýšení daně z nemovitosti. Zastupitelé totiž v červnu schválili pětinásobné zvýšení daně, a to pouze vybraným podnikatelům. Navržené zvýšení koeficientu z 1 na 5 se dotýká zhruba tří desítek místních firem.

Povolební vyjednávání znamenala alespoň jeden ústupek.

„Dohodli jsme se na zrušení vyhlášky pozměňující výši daně z nemovitosti v podobě, jaká byla schválena na červnovém zastupitelstvu. Bylo to jedno z diskutovaných témat,“ potvrdil starosta města Leoš Ptáček.