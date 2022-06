Starostové se zlobí: Amazon před námi ututlali, přinese i problémy

Například kojetínská firma Evila se zaměřením na výrobu textilní galanterie, která ročně zaplatí daň z nemovitosti ve výši necelých 100 tisíc korun, musí od ledna 2023 uhradit téměř půl milionu.

„V dnešní době je to to nejnešťastnější, co se mohlo stát. Každá z firem řeší svůj dílčí velký problém. U nás je to třeba dovoz polyesteru z Asie, kdy se ceny kontejnerů vyšplhaly prakticky na desetinásobek. Obrovský nárůst je na ceně materiálu. Tlačí nás Poláci, zvedají se úroky v bankách, není to lehká situace,“ konstatovala jednatelka společnosti Eva Štastníková.

Té nejvíce vadí, že se o tak razantním navýšení daně z nemovitosti s podnikateli nikdo nebavil.

„Nepřipustila se žádná diskuse, žádný kompromis. Jako bychom nebyli občany Kojetína a nepřispívali na spoustu věcí. Tady se to staví do role, že když podnikatelé nechtějí přispívat na akce města, tak si ty peníze vezmeme. Přitom i my spoustu věcí finančně podporujeme. To je tedy ta nejhorší věc, která se teď vygradovala,“ dodala Štatsníková.

"Mrzí mě to, nedomyslel jsem důsledek"

Stejně to vnímá i Kateřina Janoušková z Truhlářství Janoušek.

„Na místní podnikatele to bude mít obrovský vliv. Nic takového se navíc nikde v republice neděje. Zvedají se ceny energií, trápí nás nejistota a nevíme, co bude. Není důvod, aby kojetínští podnikatelé, kteří zvelebují město, na to tímto způsobem dopláceli,“ zhodnotila.

Pro zvýšení koeficientu z 1 na 5 zvedlo na jednání zastupitelstva ruku patnáct přítomných, šest nesouhlasilo. Proti byli třeba zastupitelé z ČSSD a KDU-ČSL.

Z pozic dnes couvá i místostarosta Miloslav Oulehla za ODS, který měl kvůli podpoře záměru vedení města problémy ve vlastní straně.

„Chtěl jsem, aby obyčejní občané nemuseli platit více, ale nedomyslel jsem důsledek a výši poplatků, které budou muset podnikatelé uhradit. Mrzí mě to,“ omluvil se Oulehla.

Změnit punc vyloučené lokality

Starosta Leoš Ptáček ale postup města obhajuje.

„Kojetín je jedno ze dvou měst v České republice, které je vyloučenou lokalitou - jako celek. Před lety jsem si předsevzal, že to od základů změním a vrátím městu zašlou slávu a význam. K tomu ale potřebujeme finanční zdroje,“ shrnul Ptáček.

„Přihodilo se mi stejně jako ostatním starostům to, že nám parlament zrušil superhrubou mzdu. Pro nás to znamená naprosto zásadní daňový výpadek, který nedokážeme ani při koeficientu 5, jenž jsme uplatnili, zcela zasanovat. Pořád ten schodek bude existovat. Proto tak velký nárůst,“ vysvětlil starosta.

"Nevrhá to na nás dobré světlo"

Vybrány byly podle něj pouze subjekty, které jsou v územním plánu v zónách pro podnikání, to znamená těžký průmysl, drobná výroba, skladování a zemědělská výroba.

„Domnívám se, že je velmi nevhodná doba, abychom tím plošně zatěžovali občany. V Kojetíně žije obrovské procento seniorů a viděli jsme jako nevhodné zatížit populaci plošně, s ohledem na nárůst cen energií a podobně. Je zcela fér, když majetnější vrstva lidí přijme díl odpovědnosti za své město,“ soudí Ptáček.

Argumenty, které město předložilo, ale připadají liché Stanislavě Hudečkové, která má v Kojetíně Stavebniny.

„Nevíme, podle jakého klíče jsme se na tom seznamu ocitli. Plno lidí v Kojetíně podle mě ani netuší, že jejich pozemek byl dán do této vymezené zóny, a dojde jim to, až jim přijde složenka. Jsme malá firma a zaplatíme navíc desetitisíce, jiní ale v řádech stovek tisíc. Není divu, že jsou lidé v Kojetíně naštvaní, nevrhá to na nás dobré světlo,“ uzavřela Hudečková.

