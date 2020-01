Přerov chce po letech přešlapování na místě konečně pohnout s využitím bývalého hotelu Strojař, který město odkoupilo za více než 40 milionů korun od ministerstva obrany, a připravit projekt na jeho rekonstrukci.

„Financování některých větších investičních akcí už bylo zahrnuto v rozpočtu - například 16 milionů korun na novou elektroinstalaci na Základní škole Trávník nebo dofinancování rekonstrukce budovy zdravotnické školy na náměstí Přerovského povstání ve výši 12,5 milionů korun,“ uvedla náměstkyně primátora Hana Mazochová (ANO), která má na starosti finance.

Přerov ale připravuje i další strategické akce, které se budou teprve schvalovat.

„Už jsme se dohodli, že necháme zpracovat projekt na využití bývalého hotelu Strojař. V objektu vzniknou nejen byty pro seniory, ale i mladé lidi,“ upřesnila.

Radní chtějí získat do svého majetku také nevzhlednou administrativní budovu na náměstí T. G. Masaryka, která hyzdí centrum, a kde by mělo vzniknout nové sídlo magistrátu. Město hodlá investovat také do odkoupení tenisové haly TJ Spartak Přerov.

Lipník: Desítky nových domů

Ani radní v Lipníku nezahálejí a připravují projekty za desítky milionů korun. Kromě oprav škol je jednou z priorit výstavba rodinných domů.

„Už loni jsme uvolnili finance na zasíťování pozemků v prostoru mezi starou zástavbou a chmelnicí. V první etapě by zde mělo vzniknout 47 rodinných domů, ve druhé se připojí i soukromí investoři s dalšími 30 domy,“ nastínil lipnický místostarosta Ondřej Vlček.

Město chystá i projekt na rekonstrukci objektu bývalého kostela Nejsvětější Trojice, kde má vzniknout osm startovacích bytů.

„Letos bychom se měli pustit také do oprav v Loučské ulici, přičemž rekonstrukci silnice zaplatí kraj a chodníky město. V plánu jsou i opravy v ulicích Hrnčířská, Na Zelince nebo Na Bečvě,“ upřesnil.

Město Lipník vyčlenilo na investice zhruba 60 milionů korun, k tomu je ale potřeba přičíst i náklady na zasíťování pozemků.

Kojetín: Biocentrum i loděnice

Velký ekologický projekt za 30 milionů korun - Biocentrum - plánují radní v Kojetíně.

„Na deseti hektarech vznikne soustava vodních děl - rybník, tůně a součástí je i naučná stezka. Biocentrum vyroste na ploše stávajícího mokřadu u střelnice,“ přiblížil starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Město hodlá financovat projekt, jehož cílem je zadržení vody v přírodě, s pomocí evropské dotace.

Výrazné finanční prostředky poputují také na vybudování specializovaných učeben a kabinetů na Základní škole na náměstí Míru. I tuto akci by měla pokrýt dotace.

„Podařilo se nám získat rovněž dotaci na demolici bývalého učiliště OSP v blízkosti průmyslové zóny a máme deset let na to, abychom pro nové využití této lokality našli investora,“ doplnil kojetínský starosta.

Sedm milionů korun by měla stát dostavba loděnice, na které se společně podílí město, kraj a ministerstvo školství.

Zateplení Domu s pečovatelskou službou přijde na osm milionů korun a město požádalo také o dotaci na zbudování Arcibiskupské cyklostezky, a to v úseku mezi Kojetínem a Uhřičicemi.

Kojetín investuje i do zázemí pro sportovce.

„Dostali jsme darem dům vedle gymnázia, ve kterém má vzniknout ubytovna pro sportovce a studenty gymnázia. Chtěli bychom tímto způsobem podpořit ve městě úspěšnou kanoistiku a volejbal,“ zmínil starosta.

Po rekonstrukci budovy, která přijde na 11 milionů korun, má vzniknout devatenáct nových lůžek včetně zázemí a rehabilitace.