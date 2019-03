Ze studie vyplývá, že v uplynulých čtyřech letech na jedání nejvíce diskutoval Vladimír Puchalský (SpP), který měl celkem 358 příspěvků. V těsném závěsu za ním pak skončil primátor města Jiří Lajtoch (ČSSD) s 357 výstupy.

Debatovat na jednání městského zastupitelstva je přitom podle mínění politologů zdravé, protože se tím „vyčistí“ vzduch.

„Pokud nemá mít člověk dojem, že se o něčem důležitém rozhodlo v zákulisí, je takovým debatám přikládána velká váha. Opozice se může navíc otevřeně zeptat radních na konkrétní věci a vysvětlit si mnohé nejasnosti,“ je přesvědčen olomoucký politolog Pavel Šaradín.

Jak ale ukazují výsledky studie, některým zastupitelům se do výměny názorů příliš nechce. Nejméně – tedy nula diskusních příspěvků měli Monika Bednaříková a Aleš Martinec z ČSSD

. Jen minimálně se zapojovali do dění také Monika Frídlová či Vladimír Vosmanský z ODS, kteří na svém kontě mají méně než pět vystoupení. Naproti tomu někteří zastupitelé a radní jsou rozenými řečníky.

V první pětici skončili náměstkyně primátora Elena Grambličková z ODS (272 příspěvků), Richard Šlechta z SpP (230) a náměstek primátora Josef Kulíšek z ODS (213).

Do první desítky nejaktivnějších debatérů se zařadili i Petr Laga (150) a Ludmila Tomaníková (120) z KSČM, Naděžda Jačková z ODS ( 117) a Martin Kolařík ze Strany zelených (93).

60 procent jen zvedá ruce

Názory komunálních politiků na to, zda diskuse na jednání přerovského zastupitelstva věcně řeší problém a nebo naopak zbytečně zdržuje, se různí.

„Někdo vystoupí třeba čtyřikrát a neřekne téměř nic. Na jednání jde ale podle mě hlavně o obsah a ne množství diskusních příspěvků,“ myslí si třeba náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Tomu prý daleko více než debaty s nádechem obstrukce vadí, když zastupitelé nemají názor na věc.

„Je hodně těch, kteří se hlasování zdrží a nebo vůbec nehlasují, a to není dobré,“ podotkl.

Stejný názor má paradoxně i zastupitel Vladimír Puchalský ze strany Společně pro Přerov, který se obvykle na jednání s náměstkem Kulíškem téměř na ničem neshodne.

„Minimálně šedesát procent přítomných je naprosto pasivních, jen zvedají ruce a vůbec se nevyjadřují k věci. Podle mě je to částečně i tím, že jsou málo připraveni na téma, o němž je řeč, a nemají vlastně k problému co říci,“ myslí si vítěz pomyslné soutěže Puchalský.

Podle něj se z diskusí také ztrácí věcnost.

„Někdy se více diskutuje k osobě diskutéra místo problému, o kterém je řeč. Kdyby koalice vtáhla opozici více do přípravy materiálů, myslím, že by odpadlo tak devadesát procent problémů,“ řekl.

Začíná se po obědě, končí někdy až v noci

Jednání městského zastupitelstva v Přerově v minulosti často měnilo svůj začátek a je výjimečné četností, délkou i vyostřeností některých příspěvků. Začátek byl v minulosti v 15 hodin a nyní se ustálil na jedné hodině odpoledne.

„Někdy se diskuse protáhla až do půl desáté večer. Bylo by asi ale vhodnější, kdybychom se místo jednou za dva měsíce sešli každý měsíc, a to od 15 hodin. Lidé by neměli problém přijít,“ tvrdí zastupitelka Ludmila Tomaníková (KSČM).

Té v politické debatě nejvíce vadí malicherné slovíčkaření.

„Je zbytečné, když se lidé handrkují o textech v usnesení, to potom jednání zbytečně prodlužuje. Některé diskuse ale považují za užitečné, třeba k prodeji bytů nebo štěrkovny v Žeravicích,“ uzavřela.