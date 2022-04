Nevyhovující a stísněné prostory Městské knihovny, jejíž pobočky se nacházejí na několika místech ve městě, jsou dlouhodobě neřešeným problémem Přerova. Nová ředitelka knihovny Edita Hausnerová se snaží alespoň o částečnou proměnu půjčovny pro dospělé.

„Z knihovny budeme vyskladňovat celkem 14,5 tisíce svazků, které přemístíme do bývalé galerie Atrax. Tím se nám uvolní přízemí objektu a rozšíříme půjčovnu pro dospělé zhruba o 20 metrů čtverečních,“ nastínila Edita Hausnerová.

Původně měla vzniknout v bývalé galerii Atrax čítárna s hudebním oddělením a studovnou. Jenže rekonstrukce prostor by přišla na 2,5 milionu korun, a tak se město rozhodlo pro jiné řešení.

„Záměr skladu nás nepřijde téměř na nic a uvolněním prostor zatraktivníme prostředí Městské knihovny. Nabídneme čtenářům větší komfort a přiblížíme jim duch Přikrylovy vily,“ řekla.

Prvorepubliková vila, jež byla postavena v letech 1926 až 1927 na Žerotínově náměstí, je architektonicky zajímavou stavbou.

„Lidé spatří po vyklizení knih bývalou halu pod schody, která propojovala přízemí s prvním patrem. Přiznáme tak historické objekty, které jsou zde zachované, jako je krb s římsou, mozaiková podlaha a nebo původní vitráže. Zázemí, jež bylo až dosud zaskládané knížkami, tedy nově otevřeme. Myslím, že se to návštěvníkům bude líbit, protože na ně dýchne historie a duch této krásné památky,“ dodala ředitelka.

Náročnou směnu měli hned na počátku týdne přerovští dobrovolní hasiči, kteří museli přemístit na 220 beden knih. Další stěhování je čeká 25. dubna.

„Dnes je to necelých 7 tisíc svazků a 25. dubna by měla následovat druhá etapa. Během té se přesune 7,5 tisíce svazků. Jsme rádi, že nám hasiči pomáhají, protože veskrze ženské osazenstvo knihovny by to zvládalo v řádech týdnů. Takto přesun stihneme během dne,“ pochvalovala si Edita Hausnerová.

Do stěhování se zapojila asi desítka přerovských dobrovolných hasičů.

„Mladší kolegové to mají jako fyzickou prověrku po zimě a tak trochu jako rozcvičku před začátkem sezony. Přibrali jsme i zástupce seniorů, protože je to spolková činnost. Bedýnky se nám podařilo naložit a dnes to otočíme tak třikrát,“ líčil šéf přerovských „dobráků“ Petr Štěpánek.

I když se po uvolnění části prostor knihovna trochu nadechne, město hledá vhodné místo pro vybudování důstojného čtenářského zázemí, ve kterém by byla všechna oddělení pod jednou střechou.

„Ve střednědobém horizontu počítáme s prostory nové knihovny, která by odpovídala požadavkům dnešní doby. Protože je to ale výhled pěti až šesti let, je potřeba do té doby služby zákazníkům nějak zpříjemnit. Jsme rádi, že jsme našli tuto cestu. Tím, že se depozit přesune, uvolní se místo ve stávající knihovně na Žerotínově náměstí, což zvýší komfort a služby pro současné čtenáře,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Pracovní skupina, kterou tvoří zástupci politických klubů napříč spektrem, nyní finišuje s výběrem vhodného místa pro novou knihovnu.

„V projektech IOP je výjimečně vypsán i dotační titul na nové knihovny a my doufáme, že bychom na něj mohli dosáhnout. Vybíráme ze tří možností - tou první jsou prostory Na Marku, další rekonstrukce a přebudování objektu bývalé školy v Palackého ulici 19, třetí pak přístavba kina Hvězda. Uvidíme, kterou variantu pracovní skupina vybere,“ uzavřel.