Největší podporu nakonec získala právě přístavba kina Hvězda. Náklady na zbudování se odhadují na 150 milionů korun a město chce na tuto akci získat dotaci.

„Na propojení dvou kulturních stánků - kina Hvězda a městské knihovny jsme se většinově shodli. Má to několik výhod - tou hlavní je dobrá dostupnost, ale i blízkost komerčního centra a nákupní galerie v Čechově ulici,“ vysvětlil už dříve náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Nová knihovna může podle něj využívat kinosál pro pořádání přednášek, vzdělávací programy či koncerty. Prostory kina mohou sloužit i pro výstavní účely.

Beton místo zeleně?

I přes shodu pracovní skupiny ale debatu o změně územního plánu provázely na jednání zastupitelstva výhrady. Například zastupitel Radek Pospíšilík upozornil, že město přijde přístavbou objektu ke kinu Hvězda o zeleň.

„V centru Přerova je krásná zelená plocha a odpočinková zóna a vy tam chcete vybudovat betonovou budovu. Část plochy už jsme ubrali na parkování za bývalou hygienou, chceme ubrat i další?,“ ptal se.

Náměstek primátora Petr Kouba ale vysvětlil, že nová knihovna nezabere celý prostor.

„Přístavba se plánuje pouze na parkovišti, takže o žádnou zeleň nepřijdeme,“ konstatoval.

Zastupitel Libor Slováček však namítl, že je potřeba parkovací plochy v této části města zachovat.

„Celé čtyři roky tady opakovaně rezonuje potřeba parkování ve městě a až na konci našeho volebního období vznikla pracovní skupina, která by se tím měla zabývat. Chápu, že lokalita je pro umístění knihovny vhodná, ubereme ale parkovací místa. Knihovna přinese vyšší návštěvnost a vyšší zatížení této lokality. Mělo by se to řešit komplexně,“ shrnul.

Zamezit stavbě supermarketu

Podle vedení města jsou zatím podobné obavy předčasné.

„V tuto chvíli řešíme pouze změnu územního plánu, která je přípravným krokem. Nikdo neřekl, tady se to postaví a zabere to tolik místa. Děláme první přípravný krok, abychom si otevřeli možnost knihovnu postavit. Ty otázky jsou důležité, ale bude je potřeba řešit až v budoucnu,“ soudí radní Jakub Navařík.

Jeho slova doplnil Pavel Gala z odboru rozvoje města.

„Zatím jsme pouze u změny územního plánu, neprojektujeme. Změna bude trvat třináct až patnáct měsíců,“ zmínil.

Opoziční zastupitel Jan Horký nechce, aby v lokalitě někdy v budoucnu vyrostl třeba supermarket.

„Dal bych proto podnět, aby se s ohledem na to, že zde má být v budoucnu veřejná vybavenost, v novém znění území objevila i klauzule, která by znemožnila stavbu nákupního centra, supermarketu a směřovalo to ke kulturnímu vyžití,“ řekl Jan Horký.

Zastupitelé nakonec změnu územního plánu většinou hlasů schválili.

