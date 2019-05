Zastupitelé na svém zasedání zamítli návrh na pronájem mobilní ledové plochy za 1,8 milionů korun.

Důvod? Jsou prý důležitější věci.

Město oslovila s nabídkou na pořízení mobilního kluziště o rozměrech 10 x 20 metrů společnost RK Invest, která na náměstí T. G. Masaryka zajišťuje vánoční program.

Pronájem na devětačtyřicet dní včetně montáže, demontáže, dopravy, zázemí a provozování služby by stál 1 milion 800 tisíc korun.

Použitá technologie by zaručovala vytvoření kvalitního ledu až do venkovní teploty plus 15 stupňů Celsia, takže ani teplé Vánoce by pořadatele nezaskočily. Bruslení by bylo pro veřejnost zdarma, lidé by platili jen za zapůjčení bruslí.

Ani zvýšení atraktivity vánočních trhů ale nebylo pro zastupitele pádným argumentem a návrh nezískal potřebnou podporu. Zatímco někteří prosazovali plastovou ledovou plochu, která by byla o dvě stě tisíc levnější, jiní považují kluziště na náměstí za zbytečné plýtvání penězi.

„Já bych ty peníze raději investoval do masového sportu dětí, nepřipadá mi příliš dobré takto rozhazovat peníze daňových poplatníků,“ vyjádřil svůj názor třeba Pavel Galeta (SPD).

Naproti tomu radní a poslanec Petr Vrána (ANO) by novinku uvítal.

„Kluziště výrazně zvýší atraktivitu vánočních trhů. Dopoledne by ledovou plochu využívaly školy a školky, odpoledne by sloužila veřejnosti. Provozovatel by si mohl dovolit objednat lepší stánky s atraktivnějším zbožím, mohl by najmout lepší vystoupení nebo program, protože by počítal s větší návštěvností,“ řekl.

Málo přerovských podnikatelů

Někteří ale dnešní podobu vánočních trhů kritizovali. Chybějí prý na nich přerovští podnikatelé.

„Ptal se někdo těch lidí, kteří by si stánek pronajali, za jakou cenu jsou pronajímány? Jim se to prostě nevyplatí. Podívejte se, kolik lidí se šlo občerstvit mimo náměstí - do dvora nebo Wilsonovy ulice. Přerovští podnikatelé ztratili zájem tam vůbec prodávat,“ soudí zastupitel Josef Nekl. (KSČM)

Podle náměstkyně primátora Hany Mazochové (ANO) se to má do budoucna změnit.

„Když jsme vyhodnocovali vánoční trhy, oslovili jsme kancelář primátora a firma RK Invest dostane za úkol, aby o letošních vánočních trzích oslovila v první řadě přerovské podnikatele,“ konstatovala.

Pro pronájem ledové plochy nakonec zvedlo ruku pouze 13 přítomných, takže neprošel.

Svou roli sehrálo nejen to, že na jednání dorazilo pouze 29 ze 35 zastupitelů ale i fakt, že se 8 zdrželo hlasování. Proti bylo 8.