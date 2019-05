LNa nemoci přenášené klíšťaty si musejí dát lidé pozor. Za minulý rok sečetla krajská hygienická stanice na Přerovsku téměř sto osmdesát nakažení lymskou boreliózou, což bylo vůbec nejvíce v kraji. Počet infikovaných klíšťat se přesně odhadnout nedá, ale každý rok jsou čísla podobná.

„V jarních měsících je aktivita klíšťat maximální, záleží ale hlavně na počasí. Příznivá teplota zvyšuje jejich aktivitu,“ vysvětlil Libor Mazánek z Krajské hygienické stanice v Olomouci.

S klíšťovou encefalitidou je na tom Přerovsko o něco lépe. Během loňska se jí nakazilo pět lidí a letos není případ žádný. Na nemoc existuje i očkování, které si však musí každý zaplatit sám. Nejrizikovější oblasti na setkání s klíšťaty jsou v lese v okolí hradu Helfštýna a vrchu Maleník.

Nejdůležitější je pravidelná kontrola a příprava před odchodem do přírody. „Pokud jdou lidé do terénu, neměli by zapomínat na repelenty. Nejúčinnější bývají přípravky na oděv. Základem je se po návratu z přírody vždy prohlédnout,“ popsal Libor Mazánek.

Klíště si často pečlivě vybírá, kam se schová. Přisátí však nemusí nutně znamenat pohromu. „Samotné přisátí není nebezpečné. Parazit totiž začíná sát až po pěti hodinách. Když se do té doby klíště správně vytáhne a místo vydezinfikuje, tak byl člověk neměl nic chytnout,“ uvedl Libor Mazánek.

Klíště může na člověka přenést i zvíře

I u zvířat je nutné dbát na pravidelné kontroly.

„Letos jsme zatím větší problémy s klíšťaty nezaznamenali. Chovatelé zvířat jsou naučení na prevenci a už od začátku jara si chodí pro přípravky proti parazitům,“ řekla přerovská veterinářka Martina Ruská.

Klíště může na zvíře přenést i lymskou boreliózu.

„Ochranou je očkování, které se provádí v zimě nebo brzy na jaře, když klíšťata nejsou aktivní. Další prevencí před nasátím je repelentní obojek, spot-on na kůži nebo tableta, která je podle nás nejúčinnější,“ řekla veterinářka Martina Ruská. U každého zvířete to však může být individuální a chovatel by měl najít přípravek, který mu nejvíc vyhovuje.

Zvířata však můžou klíšťata přenést i na lidi. „I když má na sobě zvíře kvalitní přípravek, je dobré ho po procházce prohlédnout. Může totiž donést klíště domů a ono se pak přisaje na člověka,“ dodala Martina Ruská.