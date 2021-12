Nejedná se o zřízení typického parkovacího místa před školami, ale pouze o plochu pro krátkodobé zastavení.

„Rodič přijede před školu, dá dítěti pusu a zase odjede. Záliv slouží jen k tomu, aby mělo auto kde přibrzdit. V současné době se řeší, kde konkrétně by taková místa u osmi základních škol mohla vzniknout. Je to tedy hlavně technická záležitost a otázka financí,“ doplnil s tím, že novinka „kiss and ride“ je jen jeden z mnoha bodů prorodinné politiky města.

Novinka ale zastupitele rozdělila na dva tábory a někteří jsou přesvědčeni o tom, že by mohl systém „kiss and ride“ dopravní situaci v Přerově spíše zhoršit.

"Začínáme být schizofrenní"

Pro mladé rodiny se prý mělo udělat více a v jiných oblastech - například návrh na prodej bývalého hotelu Strojař, kde mohly vzniknout startovací rodiny, byl podle opozice špatným krokem.

„Začínáme být v tomto bodě schizofrenní. Na jedné straně se řeší neúměrná zátěž automobilové dopravy uvnitř města a investují peníze do environmentální výchovy žáků a škol, jak se chovat ekologicky. A na straně druhé se zabýváme tím, jak usnadnit podmínky pro takzvané mama taxi. Měli bychom se zamyslet, jakým směrem se chceme jako město ubírat,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Libor Slováček (Trikolóra).

Pokud místa k zastavení vzniknou, mohou podle něj vznikat kolizní situace.

Že by se měla automobilová doprava ve městě spíše omezovat, o tom je přesvědčen zastupitel Jan Horký (SpPP).

„Nebezpečnou situaci u škol často způsobují sami rodiče. Samozřejmě, že existují školy, kde je situace nepřehledná a mělo by se to stavebně upravit. Děti ale mohou chodit do školy i pěšky a ve městech jako Paříž nebo Vídeň je běžné krátkodobé uzavření ulic pro automobilovou dopravu tak, aby děti v určitou hodinu došly bezpečně do škol. Možná bychom to mohli zkusit na Evropský den bez aut jako malý pilotní projekt,“ navrhl.

"Prorodinná politika"

Většina zastupitelů ale novinku „kiss and ride“ podporuje.

„Nedokážu si představit, že by prvňáčci nebo druháci jezdili do školy autobusem. Jestliže rodič veze dítě do školy, tak je taková zóna důležitá, aby je bezpečně vysadil. Děti navíc jezdí na výlety autobusem, a i ten může na takovém místě zastavit,“ myslí si zastupitel Marek Dostál.

Podobného mínění je i Lada Galová (ANO).

„Všichni, kdo jsme měli děti předškolního a školního věku, víme, jaká dopravně nebezpečná situace před školami a školkami panuje. Kiss and ride podporuji a podle mě to mělo být daleko dříve,“ konstatovala.

Zřízení míst pro krátkodobé zastavení aut u škol je jen jeden z bodů nové prorodinné politiky města.

„K těm ostatním patří třeba jednorázové akce pro rodiny s dětmi, místa přátelská k rodině a řada dalších věcí,“ doplnil náměstek primátora Petr Kouba.

Pro novou koncepci nakonec zvedla ruku většina přítomných zastupitelů.