Lepší obraz, větší komfort. Hvězda bude modernější, takto zmizelo staré plátno

VIDEO/ Potemnělá promítací kabina a na dveřích nápis zavřeno. Tak to teď vypadá v kinech, která musela stejně jako všechny ostatní kulturní stánky v republice ze dne na den zavřít. Do přerovského kina Hvězda se tento týden alespoň na chvíli vrátil život - promítací pauzy totiž využilo k redigitalizaci. Nový projektor dorazil do Přerova v pondělí.

Sundávání starého plátna v přerovském kině Hvězda | Video: Archiv kina Hvězda

„Čeká nás výměna promítací technologie a plátna. Starý projektor s xenonovou lampou měníme za nejnovější DCI laserový. Aby návštěvníky nelákalo dívat se do projektoru, protože by to mohlo poškodit jejich zrak, musíme odstavit některá sedadla ze zadních řad,“ vysvětlila vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková. Kapacita v sále je teď 399 míst. Podle promítače Adama Friebera jsou úpravy prostor pro diváky nutné. „Lidé se totiž často dívají do promítací kabiny, zajímá je, kdo film promítá a rádi nám i zamávají,“ popsal. Uvolněná sedadla budou v kině sloužit dál. „Využijeme je třeba při přednáškách nebo divadelních představeních,“ doplnila vedoucí. Na klub v Kokorách si posvítila policie, ignoroval prý nařízení vlády Přečíst článek › Kvalitní zvuk z šesti reproduktorů Už v pondělí se do kina začaly navážet komponenty a práce na redigitalizaci zaberou zhruba týden. „Nejprve se vymění plátno, které se svými 16 metry na délku a 6 metry na výšku patří mezi největší v republice. Následovat bude instalace projektoru a podpůrné techniky. V pátek pak přijede poslední specialista, který už jen nastaví zvuk,“ nastínila s tím, že v příštím roce by měla být modernizace dotažena do konce a pětikanálový zvuk by měl nahradit prostorový Dolby Atmos. Ten nabídne kvalitní zvuk z šesti desítek reproduktorů rozmístěných v sále. Pořízení nového projektoru pro kino představuje roční úsporu zhruba 150 tisíc korun - nejméně třikrát do roka bylo totiž nutné měnit vysvícenou lampu. Přestal navíc splňovat požadavky, které kladou na kina výrobci filmů. „Přesluhoval už dva roky - pokazilo se nám automatické ostření, ale odcházelo i chlazení projektoru - takže se přehříval a v létě překračoval bezpečnou provozní teplotu,“ shrnula. Zarybnění otrávené Bečvy bude stát desítky milionů Přečíst článek › Brýle, které vám zůstanou napořád Stejně jako projektor už dosluhovaly i 3D brýle - jednalo se totiž o jeden z prvních modelů, které byly v republice použity k 3D projekcím. „Zatímco dosud brýle v kině vydávaly uvaděčky a musely se po každém použití čistit ve speciální myčce 3D brýlí, nyní si je mohou lidé zakoupit na pokladně spolu se vstupenkou. Jsou ve dvou velikostech - pro děti i dospělé. Návštěvníci si je mohou vzít na každé promítání, nejsou pouze jednorázové,“ zmínila. Nasadí Karla? Přerovské kino Hvězda na podzim kvůli koronavirovým opatřením přišlo o některé filmové trháky - například snímek Karel, na který už byly prodané vstupenky a další lístky byly v rezervaci. Jak dlouho potrvá, než se opět provoz kina rozběhne, a kdy se tak stane, je zatím ve hvězdách. „Už během první vlny jsme si vyzkoušeli, že rozjezd kina trvá zhruba měsíc a půl. Většina premiér, které měly být uvedeny do konce roku, byly ale vyškrtány. Americké produkce jsou hodně opatrné na jejich uvádění - některé byly přesunuty o půl roku, jiné o rok. Podle mě je ale potřeba hrát premiérové filmy, které nám pomůžou z té kaše. Distributoři vědí, že jakmile se kina otevřou, tak třeba snímek Karel nasadí,“ uzavřela Svatava Měrková. Neplodných párů v kraji přibývá. Někteří muži nechtějí "řešit" své schopnosti Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu