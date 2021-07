Rok plný omezení kvůli koronaviru uzavřel kulturní stánky a také přerovské kino Hvězda zelo několik měsíců prázdnotou. Podařilo se po rozvolnění opatření opět naskočit do přibrzděného vlaku a nalákat publikum na filmové novinky? Podle vedoucí přerovského kina Hvězda Svatavy Měrkové se sál v posledních týdnech opět zaplnil diváky a na návštěvnost si nemůže stěžovat.

Vedoucí přerovského kina Hvězda Svatava Měrková | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Byl restart kina rychlý, nebo jste složitě hledali tituly, které by publikum zaujaly? Kolik lidí dnes chodí do kina, a jaké filmy jsou diváckými taháky?

Já jsem spokojená. Byli jsme připraveni na cokoliv a katastrofické scénáře se nekonají. Loni trvalo nastartovat kino a návštěvnost zhruba měsíc a půl, letos stačilo jen čtrnáct dní. Zlomová byla druhá polovina června, kdy se distributoři nebáli posílat do kin filmové taháky. Tím prvním byl film Rychle a zběsile 9, který měl premiéru 17. června. Top července jsou jednoznačně Matky, které už vidělo na osm stovek lidí. Teenageři zase chodí na Black Widow, vysokou návštěvnost má také Tiché místo: Část II a další horor V zajetí démonů: Na Ďáblův příkaz. Srpen bude v očekávání ještě vyšší návštěvnosti, kdy jde do kin řada českých novinek, které jsou u našich diváků nejoblíbenější. Ať už jde o Gump - pes, který naučil lidi žít nebo komedie Prvok, Tečka, Šampón a Karel či Deníček moderního fotra. Na podzim pak očekáváme vysokou návštěvnost také při promítání dokumentu Karel - o Karlu Gottovi.