Od středy do soboty tak zaplnily prostranství u promítacího plátna na náměstí desítky lidí, byla cítit vůně popcornu a návštěvníci si užívali oblíbené české filmy.

Do Přerova jezdí Čadíci už několikátým rokem. Jedinou pauzu si dali v roce 2020 kvůli pandemii covidu. Teď jsou ale zpátky a opět se těší velkému zájmu.

„V pátek tu bylo asi nejvíce lidí, podle pracovníků kinematografu dokonce tři sta. V sobotu byla na poslední promítání pohádka a náměstí se také zaplnilo. Návštěvnost je vždy velmi dobrá a jsme moc rádi, že projekce můžeme pro obyvatele Přerova pořádat,“ řekl manažer kultury Městského domu v Přerově Pavel Ondrůj.

„Kolik přijde lidí, záleží na filmu a taky jestli promítáme v týdnu nebo o víkendu. Ve středu a ve čtvrtek bylo lidí méně, ale v pátek a v sobotu měli velký zájem,“ potvrdil Martin Bartošek, který pracuje v Kinematografu bratří Čadíků jako brigádník.

Aby mohl být film promítaný, musí splňovat několik podmínek. Organizátoři pak vytvoří seznam, který dají radním, a ti si řeknou, jaké snímky chtějí ve svém městě.

„Film musí být nový a český, ale jsou i výjimky. Zrovna v sobotu jsme promítali film Příšerákovi 2, který je německo-anglický. Ten se dostal do výběru, protože je to pohádka a my se snažíme, aby si každá věková skupina našla v programu něco,“ sdělil další z brigádníků Štěpán Hofírek.

„Všechny potencionální adepty zhlédne syn zakladatele pana Čadíka, který určí ty nejlepší. Potom sestavíme list všech filmů, co budeme promítat. Město, které si nás pozve, pak má možnost vybrat si z tohoto seznamu,“ dodal Bartošek.

Město platí Kinematograf ze svého rozpočtu podle toho, jakou mají filmy licenci. Některé z nich ji mají dražší, a tak si musí připlatit. Lidé mají projekce zdarma.

„Vedeme vždy diskusi s Kinematografem ohledně výběru. Tento rok jsme se snímky velmi spokojení, jelikož se očividně lidem velmi líbily. Obzvlášť páteční komedii Prvok, Šampon, Tečka a Karel si návštěvníci velmi pochvalovali,“ popsal Pavel Ondrůj.

Kinematograf odstartoval jako každý rok začátkem letních prázdnin a objede kolem sto padesáti českých a moravských měst a obcí.

Lidé mohou podpořit projekt dobrovolným vstupným. Peníze, kterou touto formou vyberou, bratři Josef a Pavel Čadíkovi letos opět věnují na podporu klientům Konta Bariéry. Minulý rok návštěvníci vybrali částku milion sto tisíc korun, která putovala lidem s handicapem na zdravotní a kompenzační pomůcky.