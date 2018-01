Vyřeší zmatky s autobusy? Jednáme s dopravci, ujišťuje kraj

Kompletně přečíslované linky příměstských autobusů, nelogická spojení některých obcí se svými přirozenými centry a školáci, kteří se nemohli dopravit na vyučování.

To je jen malý výčet komplikací, s nimiž se museli po Novém roce vypořádat cestující, kteří využívají autobusové spoje zařazené do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. (IDSOK).

Chaos ve veřejné dopravě už má i svou první oběť - kraj jako zřizovatel příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) odvolal prostřednictvím svých radních ředitele této organizace Jaroslava Tomíka.

KIDSOK místo něj nyní vede stávající zástupkyně ředitele Kateřina Suchánková.

Nový šéf krajského dopravního koordinátora by pak měl vzejít z výběrového řízení.

Držet se smlouvy

A co tedy teď bude dál?

Podle náměstka olomouckého hejtmana pro dopravu Jana Zahradníčka již proběhla první jednání s dopravci, která by měla rychle vyřešit nejpalčivější problémy.

„A tento týden si se zástupci firem sedneme znovu a nastavíme takové podmínky, aby systém fungoval," sdělil radní Zahradníček.

Zgruntu "překopat" celý systém se ale kraj nechystá.

„Musíme se samozřejmě držet smluvního rámce a vejít se do objemu objednaných služeb,“ uvedl hejtmanův náměstek.

Nešlo o úsporu, ale o hloupost

Na fungování regionální autobusové dopravy po masivních změnách platných od 1. ledna 2018 pršela ze všech stran řada stížností.

O některých z nich jsme na našich stránkách informovali i čtenáře Deníku.

Týkaly se třeba toho, že se časy příjezdů příměstských autobusů náhle přestaly objevovat na panelech takzvaných inteligentních zastávek v Olomouci. A to právě v době, kdy by se cestujícím informace hodily nejvíc.

„Na Nový rok po příjezdu z Luhačovic jsem zůstala stát v úžasu, když jsem zjistila, že informační tabule na inteligentní zastávce u hlavního nádraží zeje prázdnotou, pouze obsahuje provokativní text, že se mají cestující obrátit na Olomoucký kraj. Vypnuté nebyly, nešlo tedy o úsporu energie, ale o hloupost! Požádala jsem o vyjádření podle doporučení hned 2. ledna, ale kromě přečtení ze strany úřednice IDSOK dodnes reakce nulová, odpověď žádná,“ řekla nám například Olomoučanka Eva Čečotková.

Primátor: Ignorovali nás

Na problémy, které mohou od 1. ledna nastat, upozorňoval KIDSOK i olomoucký magistrát.

„A to už od května minulého roku. Například na to, že veřejná doprava nebude nově obsluhovat průmyslové zóny v okolí města nebo řadu zastávek přímo v něm. KIDSOK bohužel ignoroval i naše varování, že systém inteligentních zastávek není s tím jejich kompatibilní a nebude fungovat, což se také stalo. Z tohoto pohledu vnímám změnu ve vedení KIDSOK jako razantní, ale oprávněné řešení," řekl olomoucký primátor Antonín Staněk.

Špatně nastavený model

Podle náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Zahradníčka, který má ve své kompetenci dopravu, byl důvodem odvolání ředitele Tomíka z funkce právě velký počet stížností od veřejnosti i starostů dotčených obcí.

„Ten model byl od 1. ledna nastavený špatně. Potíže byly například v Olšanech u Prostějova či Bedihošti. Není přece možné, aby se v prvním týdnu roku žáci nedostali do škol a pracující do zaměstnání,“ zlobil se náměstek.

Jaroslav Tomík, jenž se podílel na vzniku KIDSOK a od počátku stál v čele této organizace, rozhodnutí krajských radních respektuje.

„Za uplynulých šest let se nám podařilo připravit systémové, koncepční a strategické změny, které dosud žádný kraj v takovémto časovém úseku nezvládl. Nepřesností provázejících spuštění nového systému veřejné autobusové dopravy mělo být daleko méně, než se po 1. lednu v praxi ukázalo. Přesto věřím, že tyto mimořádnosti brzy pominou, významné kroky v tomto směru už v uplynulých dnech společně s dopravci KIDSOK udělal,“ uvedl Tomík.

Zaznělo také:

Tomáš Hodina: „Nově linka 500 katastrofa. Ráno lidi nestíhají na šest do práce, protože posunuli autobusy o 10 minut. Budiž, dá se jezdit dřívějším, ale zpět? Odpoledne na tržnici fronta přes tři zastávky!!! Do jednoho autobusu! Člověk stojí na jedné noze a ta ještě není jeho. Nedovedu si to představit v létě. A to nemluvím o tom, že od nového roku autobus ještě nikdy nejel na čas! Odjezd v 15.17 reálně odjíždí 15.30. Tak tak stíhám vyzvednout dítě ze školky.“



Jaroslav Křivánek: „Když jsem jel 2. ledna do práce, tak na každé zastávce nastupovali naštvaní lidé a nadávali!!! Tohleto, co provedli, je největší blbost, co mohli udělat, a to jezdím MHD minimálně dvakrát denně už 18 let!!! Tohleto není pro zlepšení dopravy, ale jen pro úsporu na úkor normálních lidí, viz linka číslo 19!!!“



Eva Čečotková: „Naštěstí mám i ve svém věku chytrý telefon, takže jsem díky IDOSu věděla, že mi na Lazce jede nová linka 364 (původně 764 nebo 763). Ptala jsem se tedy pánů z IDSOKu, co mají dělat cestující, kteří nemají chytrý telefon ani připojení na net. Navíc ne každý dobře vidí na zastávkách na papírové řády, jejichž texty jsou napsané malým písmem!"