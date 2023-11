Pět základních, ale také celá řada středních škol se v Přerově připojí k pondělní stávce kvůli chystaným škrtům ve školství a krokům ministerstva, které budou mít negativní dopad na nepedagogické zaměstnance - administrativní pracovníky, kuchařky, uklízečky nebo školníky. V den protestu budou uzavřeny všechny provozovny Zařízení školního stravování v Kratochvílově ulici v Přerově, které dodává obědy do většiny škol a školek.

Ke stávce se připojily přerovské základní školy U Tenisu, Trávník, J. A. Komenského v Předmostí, B. Němcové, a Želatovská. Od protestu naopak upustily školy Za mlýnem, Svisle a Velká Dlážka.

„V těch pojedou v běžném režimu družiny, ale jídelny budou uzavřeny. V případě škol, které se stávky neúčastní, bude stravování žáků zajištěno náhradním způsobem, o kterém budou rodiče informováni,“ shrnula Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

Ze dvaceti pracovišť mateřinek se do stávky zapojí šest - U Tenisu, Henčlov, MŠ Radost v Kozlovské ulici, Pod Skalkou, Vinary a Čekyně. „Víme, že některé mateřinky si objednají oběd od jiného dodavatele nebo nakoupí již hotové jídlo studené kuchyně,“ doplnila Romana Pospíšilová.

Například na Základní škole U Tenisu podpoří stávku padesát devět ze sedmdesáti zaměstnanců. „Pojedeme tedy v omezeném režimu - už před měsícem jsme si domluvili na 27. listopadu divadlo, takže se čtyři kolegyně uvolnily a půjdou ten den do práce, i když ne úplně dobrovolně,“ popsal ředitel ZŠ U Tenisu v Přerově Michal Pospíšil.

Důvodů, proč škola protest podpoří, je podle něj několik. „Stávkujeme za kvalitu vzdělávání a finanční podmínky správních a nepedagogických zaměstnanců. Chystané škrty se nejvíce dotknou jídelen, ale i uklízeček, školníků a pracovníků administrativy. Co se týká pedagogů, vláda nedodržuje sliby a mění zákony, jak potřebuje. Nedodržují zákonnou normu, kterou si sami schválili,“ uvedl Michal Pospíšil.

Důvody protestu vysvětluje rodičům na webu školy také ZŠ Trávník. „Nesouhlasíme s návrhy vlády, které povedou ke zhoršení kvality výuky vašich dětí. Šetřit na vzdělávání dětí je extrémně krátkozraké,“ uvádí se ve vyjádření školy.

„Snížení phMAX povede k tomu, že ve třídách bude více žáků, omezí se dělení na skupiny - například při výuce cizích jazyků, matematice či pracovních činnostech. Omezí se i práce speciálních pedagogů a psychologů. Dalším dopadem je snížení počtu asistentů a škrty v rozpočtu školství, které znamenají nedůstojné finanční podmínky pro ekonomky, sekretářky, ale i kuchařky, školníky nebo uklízečky.

Bez oběda?

V Přerově se chystané změny mohou výrazně dotknout Zařízení školního stravování. Jídelna v Kratochvílově ulici, jejímiž strávníky jsou základní, mateřské i střední školy, bude v pondělí kvůli stávce mimo provoz. Ředitelé škol, kteří chtějí studentům a žákům zajistit oběd, proto musejí improvizovat.

Například Gymnázium Jakuba Škody, které se ke stávce nepřipojí, objedná obědy na ten den jinde. „Jsme povinni studentům zajistit stravu, takže pro ty, kteří mají přihlášený oběd, jej zajistíme v bistru Kunovský,“ uvedl ředitel Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška, který protest za současné ekonomické situace nepovažuje za rozumný. „Máme na škole dvoje odbory, a ty se shodly na tom, že s důvody stávky nesouhlasí a nevyhlásí ji,“ doplnil Raška.

Většina středních škol v Přerově naopak protest podpoří. Některé symbolicky, jiné budou mít v pondělí na dveřích ceduli s nápisem Zavřeno.

„Ze 72 pedagogů se ke stávce připojí 26. Žáci do školy normálně půjdou, ale budou mít upravený rozvrh. Informovali jsme o tom zřizovatele i rodiče,“ nastínila ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková. Obědy jsou podle ní zajištěny, protože Školní jídelna Kouřílkova zůstává ten den v provozu - i když se ke stávce symbolicky připojí. V provozu je i Domov mládeže.

„Pokud by se realizovala opatření ministerstva, tak kvalita vzdělávání půjde dolů. Nebudeme moci plnit rámcový vzdělávací program. Posíláme studentky pedagogické školy na praxe do školek a nemůžeme poslat do jedné školky celou třídu. Šest až osm pedagogů by muselo ze školy odejít,“ zmínila konkrétní dopady ředitelka.

Ke stávce se připojí také Střední průmyslová škola v Přerově. „My uzavíráme školu na celý den. Plánované kroky ministerstva povedou ke snížení kvality výuky na školách. Nesouhlasíme s tím, aby kantorům přidávali a nepedagogům ubírali. Vidíme v tom snahu omezovat odborné školství,“ shrnula ředitelka průmyslovky Hana Vyhlídalová.

Symbolicky se k protestu připojí Obchodní akademie, kde stávkuje patnáct učitelů ze čtyřiceti. Výuka tedy bude probíhat, ale s pozměněným rozvrhem. Střední zemědělská škola v Přerově se ke stávce připojí.

„Škola bude fungovat v omezeném režimu, a to pouze pro skupinu třídy 3OZA, která bude mít kurz svařování ve firmě Halexo. Pro ostatní žáky nejsme schopni zajistit provoz školy. Obědy jsou odhlášeny,“ uvádí na webu vedení školy. Žákům, ubytovaným v Domově mládeže, bude umožněn příjezd v pondělí 27. listopadu od 18 do 21 hodin.