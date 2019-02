Koncerty pod širým nebem, ale i hodové veselice nebo venkovní kulturní akce, které se protáhnou do pozdních nočních hodin, musejí pořadatelé včas nahlásit přerovskému magistrátu. Důvodem je hluková vyhláška, která začala ve městě platit od roku 2017. Jejímu schválení ale předcházely bouřlivé diskuse.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

„Všechny společenské akce, které se konají ve městě nebo jeho částech, by měly být ukončeny do desíti hodin večer. Kdo chce překročit zákonem stanovenou dobu nočního klidu, ten musí požádat do konce března o výjimku,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Město už v minulosti pořadatele vyzvalo, aby se sami přihlásili, a zajistili si tak výjimku. Vyhnou se tak případným pokutám za rušení nočního klidu.

„Vyzýváme proto zástupce organizací či spolků, aby nás o konání akce včas informovali,“ doplnil Zdeněk Daněk z přerovského magistrátu, na jehož adresu zdenek.danek@prerov.eu je možné směřovat žádost.

Součástí žádosti by měl být název akce, její pořadatel, doba a místo konání, čas zahájení a ukončení, odhadovaný počet účastníků - a význam pro město a jeho občany.

„Nemělo by se jednat třeba o soukromé oslavy či svatby, ale o veřejné produkce většího významu pro veřejnost, které se konají od jara do podzimu venku,“ doplnil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).