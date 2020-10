Volební místnosti se otevřely v pátek úderem druhé hodiny odpoledne a první den přišlo v Přerově vhodit hlas svému favoritovi kolem 12 procent lidí.

Členové okrskových komisí pečlivě dohlíželi na to, zda lidé dodržují všechna hygienická opatření.

„Voliči jsou disciplinovaní a ani minulý týden jsme tady neměli žádného odmítače roušek. Všichni přicházeli s ústenkami a využívali dezinfekce u vstupu. Průběžně čistíme kliky na dveřích, a když si někdo vyžádá průpisku, ihned po vrácení ji dezinfikujeme. V pravidelných intervalech jsme dezinfikovali i zástěny, abychom udělali pro bezpečí voličů a samozřejmě i naše maximum,“ řekla Irena Přivřelová, zapisovatelka volební komise v okrsku číslo 32, který sídlí v budově Střední školy gastronomie a služeb v Přerově.

Podle ní je účast ve druhém kole už na první pohled slabší.

„Zatímco minulý týden lidé už před druhou hodinou odpoledne čekali venku a dokonce se dobývali do dveří, teď se trousí po jednom. Půl hodiny po otevření místnosti přišlo minulý pátek dvacet až třicet lidí, teď sotva tři. Minulý týden to ale bylo složitější, protože byly dvoje volby - do kraje i do Senátu. Měli jsme i neplatné hlasy, protože lidé přehodili hlasy do jiných obálek. Pro jedny volby bylo neplatných hlasů šest, pro druhé pět - a o to při účasti nad 40 procent,“ zmínila.

Zájem byl výrazně nižší i v okrsku číslo 45.

„Chodí málo lidí a myslíme si, že jich ani více chodit nebude. Půl hodiny po otevření místnosti máme jen 12 voličů, zatímco minulý týden byla účast mnohem vyšší. Přicházejí hlavně starší lidé,“ doplnila předsedkyně volební komise Michaela Jusková.

Někteří nemocní senioři si nechali přinést urnu až ke vchodu a odvolili ve vestibulu, aby nemuseli do vyšších pater budov škol, které se proměnily ve volební místnosti. Ti, kdo přišli k urnám, měli ale většinou jasno.

„Budu volit stejně jako minule, pro mě to nebylo složité rozhodování. S výsledkem prvního kola jsem spokojená,“ přiznala Eliška Pham, která přišla k volbám i se svými dětmi. Hygienická opatření jí rozhodně nevadí. „Podle mě jsou nutná,“ poznamenala.

Do druhého kola bitvy o Senát postoupili ve volebním obvodu číslo 63 stávající senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a radní a náměstek olomouckého hejtmana Petr Vrána (ANO).

Seitlová v prvním kole zvítězila se ziskem 26,81%, Vránu podpořilo 20,65% voličů. Účast byla slušná a v prvním kole se dostavilo k urnám na 34,93% lidí.