„V každé místní části bude pracovat pět členů, z toho jeden předseda. Členem výboru se může stát každý občan starší osmnácti let, který zde má svůj trvalý pobyt,“ shrnul podmínky přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Změny ve vedení městských společností v Přerově. Opozice mluví o trafikách

Nominaci může podat každý - za sebe, i za jiného občana, ale měl by si ověřit, zda je jeho favorit vůbec ochotný kandidaturu přijmout a v místním výboru pracovat. Návrhy je možné zasílat až do 30. prosince, a to buď poštou na adresu Magistrátu města Přerova a Kanceláře primátora, nebo je doručit osobně na radnici na Masarykově náměstí, kde budou umístěny volební schránky, a do budovy magistrátu v Bratrské ulici.

Lidé mohou vložit svou nominaci také přímo do schránky místního výboru - s výjimkou Předmostí.

Návrhy je možné zasílat i elektronicky na adresu: volby.mistnivybory@prerov.eu.

„Nominace musí obsahovat jméno a příjmení, trvalé bydliště, telefonický či případně elektronický kontakt kandidáta i navrhovatele,“ upřesnil Zdeněk Daněk z Kanceláře primátora. Seznam kandidátů bude od 13. ledna příštího roku zveřejněn na vývěskách v místních částech.

„Volby se uskuteční v pátek 20. ledna v době od 10 do 20 hodin. Lístky dostanou lidé až ve volebních místnostech - a ty budou v místech, kde jsou zvyklí chodit k urnám. Předmostí a Popovice budou mít svou volební místnost v budově bývalé mateřské školy v ulici Pod Skalkou,“ doplnil Daněk.

Referendum o Strojaři zastupitelé nepodpořili, opozice se nevzdává

Se zvolenými zástupci místních částí budou výsledky projednány do 15. února. V případě, že někteří kandidáti získají shodný počet hlasů, proběhne mezi nimi losování o pořadí. Zastupitelé se s výsledky seznámí v pondělí 27. února a od března mohou začít výbory v místních částech pracovat.